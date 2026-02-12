الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 مساءً - شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف واجب اتباعها والالتزام بها لمن يرغب في الاستفادة من تمويلات بنك التسليف للمرة الثانية، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح هذه الأحكام بالكامل، والتي أعلن عنها بنك التنمية الاجتماعية ليُحقق فائدته مرتين لمن يستحقونها، ويكون الاستحقاق وفقًا لاستيفاء هذه الشروط.

شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف

أتاح بنك التنمية الاجتماعية فرصة تقديم القرض الثاني لعملائه، وذلك من أجل تقديم يد العون لهم أكثر من مرة، فقط في حال كانوا يستحقون ذلك، وتكون معايير الاستحقاق وفقًا لتوافر الشروط اللازمة، وفيما يلي سنوضح هذه الشروط:

ألا يكون قرض اجتماعي، وذلك لأن القرض الاجتماعي لا يتم تقديمه إلا مرة واحدة.

حال الرغبة في الحصول على قرض زواج مرة ثانية، يجب أن تكون الزوجة الأولى متوفية أو أنه قد تم تطليق الزوجة قبل الدخول بها.

تقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي يتم من خلال توضيح حالة مقدم الطلب، والمطلوبة من البنك.

الالتزام بالسن المسموح به وهو ما بين 21 ـ 70 سنة.

ألا يكون القرض قد تخطى نسبة 33% من راتب الكفيل، وذلك في حال كان من القروض التي يحتاج صرفها إلى وجود كفيل.

تسديد كافة القروض السابقة التي قد حصل عليها قبل البدء في سحب قرض جديد.

شروط قرض بنك التسليف الجديدة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالحصول على قرض منه، والتي يجب توافرها بجانب شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف كاملة، وهي:

ألا يتجاوز عُمر مقدم الطلب 70 سنة.

لا يتعدى عُمر الكفيل 55 سنة.

سيكون التمويل لكل فرد من أفراد الأسرة بمبلغ لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 14500 ريال سعودي.

حال كانت امرأة مطلقة أو أرملة يجب أن يكون أبناؤها غير متزوجين.

إذا كان لدى مقدم الطلب أبناء يكون ممن لا يتجاوز أعمارهم 14 سنة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك التسليف

يجب تقديم بعض الأوراق الرسمية التي أعلن البنك عن ضرورة توافرها حال الرغبة في الحصول على القرض منه، والتي يمكن تقديمها للمرة الثانية حال استيفاء شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف، وهي:

الهوية الوطنية لمقدم الطلب والتي يجب أن تكون سارية الصلاحية.

رقم الجوال الذي قد تم تسجيله في أبشر ليتم التواصل من خلاله.

العنوان الوطني المسجل.

رقم حساب الآيبان.

طريقة تقديم طلب الحصول على قرض بنك التسليف

يوجد في بنك التنمية الاجتماعية أكثر من نوع من القروض التي يقدمها لعملائه، وهي الأنواع التي تتيح فرصة الاستفادة من القرض بالشكل الذي يحتاج إليه مقدم الطلب، ومن خلال الخطوات التالية نستعرض ما يجب اتباعه لتقدم الطلب:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية “من هنا“. الضغط على منتجاتنا. اختيار منتجات الأفراد. النقر على نوع التمويل المراد الاستفادة منه. النقر على التوجه إلى الخدمة. تسجيل الدخول من خلال صفحة النفاذ الوطني. كتابة البيانات اللازمة على الموقع للاستفادة من القرض. تقديم الطلب بالتأكيد على البيانات المدخلة بالكامل على المنصة.

باستيفاء شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف يستطيع كافة الراغبين في الاستفادة من بنك التنمية الاجتماعية والعمليات التمويلية التي يقدمها تحقيق هذه الاستفادة بسهولة ويُسر، وخاصةً أنه لا أولوية في هذا النظام.

أسئلة شائعة

هل المستندات المطلوبة ثابتة أم متغيرة من تمويل إلى آخر؟

تتغير المستندات المطلوبة باختلاف نوع التمويل.

هل يمكن الاستفادة من التمويل الاجتماعي ثانيةً في حالة الطلاق مع الدخول؟

لا.