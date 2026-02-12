شكرا لقرائتكم خبر الانطلاق نحو العظمة: دوري المقاتلين 2026 في مايو بالخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تفتح أبواب الحماس والتنافس، أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انطلاق بطولة الدوري لموسم 2026 يوم 8 مايو المقبل في مدينة الخبر بالظهران اكسبو، في حدث رياضي يعيد تعريف معايير الإثارة والتميز في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

يشهد الموسم الثالث من الدوري منافسات رسمية في أوزان الريشة، والخفيف، ووزن الوسط، إلى جانب نزالات خاصة تسلط الضوء على عدد من المواهب الصاعدة، في أجواء تجمع بين الحماس والتنافس، وتقدّم قصصاً جديدة لنجوم المستقبل في المنطقة.

يتصدر افتتاح الموسم عودة بطل وزن الخفيف لعام 2025، صلاح الدين هاملي، الذي يعود إلى القفص بعد موسم ناجح، متطلعاً إلى بداية قوية ومواصلة حضوره في دائرة المنافسة. ويُعد هاملي من أبرز الأسماء التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة، بفضل مستواه الثابت وحضوره اللافت داخل القفص.

كما يترقّب الجمهور الظهور الاحترافي الأول للمقاتل السعودي أحمد البراهيم، الذي يخوض نزاله الأول كمحترف في مدينته وبين جماهير منطقته الشرقية، في لحظة تمثل بداية مسيرته الاحترافية، وتعكس طموح المواهب السعودية في الوصول إلى المنافسة على المستوى العالي.

كما يشهد الحدث مشاركة المقاتل البحريني حمزة الكوهجي، الذي يسجّل ظهوره الأول في منافسات دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منافسات وزن الريشة، في مشاركة من المتوقع أن تحظى بدعم جماهيري كبير من البحرين ودول الخليج، وتؤكد الحضور المتنامي للمقاتلين البحرينيين على الساحة الإقليمية.

قال جيروم مازيت، المدير العام لدوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اختيار مدينة الخبر لافتتاح الموسم الجديد جاء بسبب الشغف الكبير برياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الحدث يجمع بين أبطال معروفين ومواهب صاعدة، ويمنح الجماهير تجربة رياضية مميزة.

وأضاف أن عودة صلاح الدين هاملي، وبداية المشوار الاحترافي لأحمد آل إبراهيم، إلى جانب مشاركة حمزة الكوهجي، تعكس رؤية الدوري في دعم المقاتلين المحليين، وصناعة جيل جديد من النجوم في المنطقة.

ومن المقرر الإعلان عن بقية النزالات وتفاصيل الحدث خلال الأسابيع المقبلة.