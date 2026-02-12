الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيف تحصل على مساعدة مالية من يزيد الراجحي 1447 للمحتاجين إلكترونياً والشروط المطلوبة

كيف تحصل على مساعدة مالية من يزيد الراجحي 1447 للمحتاجين إلكترونياً والشروط المطلوبة هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث تعمل مؤسسة الراجحي على تقديم العديد من الخدمات لجميع المحتاجين في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تعتبر هي اليد الأولى التي تدعم الأسر ذات الدخل المحدود في السعودية.

يمكنك الحصول على مساعدة مالية من يزيد الراجحي 1447 للمحتاجين بشكل إلكتروني من خلال ما يلي من خطوات:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة الراجحي “من هنا“. ثم قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على زر المنح الموجود بين الخدمات المتاحة أمامك. قم حينها بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح. في حال عدم وجود حساب خاص فسوف تقوم بإنشاء حساب جديد عن طريق الخطوات الموجودة على الموقع. سيتم حينها ظهور قائمة تحتوي على مجموعة من المنح اختر من بينها المنحة التي تريد التقديم بها واضغط عليها. قم بعدها بتعبئة نموذج كامل يحتوي على طلب هذه المنحة مع كتابة جميع المعلومات المطلوبة. تحتوي هذه المعلومات على معلومات مالية ومعلومات أخرى شخصية إلى جانب بعض التفاصيل الخاصة بحاجة المتقدم لهذا الدعم. بعد التأكد من إرسال النموذج سيتم حينها وصول رسالة إلى هاتفك الخاص تؤكد أحقيه الحصول على المنحة أو عدم الأحقية ويكون هذا وفقاً لسياسة المؤسسة.

الشروط والأحكام لطلب مساعدة من مؤسسة الراجحي

في إطار التعرف على كيف تحصل على مساعدة مالية من يزيد الراجحي 1447 للمحتاجين إلكترونياً، نتعرف من خلال ما يلي على الشروط والأحكام اللازمة من أجل طلب مساعدة من مؤسسة الراجحي:

يجب أن يكون المتقدم من الفئات المحتاجة للمساعدة المالية ويكون هذا وفقاً للمعايير التي وضعتها المؤسسة.

يشترط أن يكون المتقدم كبير السن بحاجه إلى الرعاية والدعم الإضافي.

لا بد من تقديم كل ما يدل على الحاجة للمساعدة المالية بالنسبة إلى كل من المطلقات والأرامل.

يجب أن تتم مراعاة تقديم جميع الوثائق التي تعمل على إثبات الحالة المالية وكذلك الاجتماعية الخاصة بالمتقدم.

لا بد من تقديم إثبات عدم التمكين من سداد جميع الديون الخاصة بالمتقدم نظرًا لظروفه الصعبة.

تهتم مؤسسة الراجحي في المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم المادي اللازمة إلى الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية مع مجموعة من الشروط اللازمة كذلك.