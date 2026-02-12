شكرا لقرائتكم خبر سحب قرعة كأس آسيا تحت 17 عامًا واللجنة المحلية تؤكد جاهزية جدة لاحتضانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء المنتخب السعودي تحت (17) عامًا، مستضيف البطولة، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار، وضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين، وقطر، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا، واليمن، وفيتنام، والإمارات، وجاءت في المجموعة الرابعة منتخبات أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وكوريا.
وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت (17) عامًا 2026 في قطر، في خطوة تعكس أهمية البطولة في دعم مسيرة تطوير كرة القدم الآسيوية في الفئات السنية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 مي الهلابي، أن المملكة تمضي وفق خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة لضمان تقديم نسخة متميزة، مشيرةً إلى أن استضافة بطولة كأس آسيا تحت (23) عامًا 2026 السعودية، شكّلت تجربة تشغيلية مهمة أسهمت في رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات.
وأكدت أن اللجنة المحلية المنظمة تعمل بالتكامل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تحويل بطولة تحت (17) عامًا من بطولة رياضية تقليدية إلى مهرجان رياضي مجتمعي، يتضمن برامج تفاعلية ومبادرات تطوعية وفعاليات جماهيرية موجهة للعائلات والشباب، بما يعزز الأثر المجتمعي للبطولة.
وأفادت أن النسخة القادمة ستشهد تطبيق نظام تنظيمي جديد يُقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ تُلعب المنافسات ضمن احتفالية كروية موحّدة على أربعة ملاعب داخل حرم مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بما يعزز تكامل العمليات التشغيلية ويوفر تجربة جماهيرية متكاملة في موقع واحد"، مبينةً أن هذا النموذج يُمثل الحلة الجديدة للبطولة، في صيغة حديثة تُحاكي أفضل الممارسات العالمية في بطولات الفئات السنية، وتحول المنافسات إلى مهرجان رياضي متواصل يجمع المباريات والفعاليات المصاحبة في بيئة تنظيمية موحدة.
وبيّنت أن استضافة البطولة في جدة تمثل محطة مهمة ضمن مسار الاستعداد المتدرج لاستضافة كأس آسيا 2027 السعودية، مشيرةً إلى أن كل بطولة تحتضنها المملكة تُسهم في ترسيخ معايير تنظيمية عالمية، وتعكس مكانتها المتنامية على خارطة الأحداث الرياضية القارية والدولية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
