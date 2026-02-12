الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 09:03 مساءً - دليلك الشامل لأرخص فنادق مكة القريبة من الحرم المكي 2026

مع بداية شهر رجب واقتراب شعبان ورمضان يزداد الإقبال على أداء مناسك العمرة من قبل العديد من المسلمين في أنحاء العالم، حيث يبدأ كل معتمر في البحث عن أفضل فنادق في مكة المكرمة بما يتناسب مع احتياجاته من حيث عدد نجوم الفندق ومدى قربه من الحرم المكي وكذلك من حيث السعر والخدمات التي يقدمها، وتتسابق الفنادق في مكة المكرمة في التنافس في الخدمات التي تقدمها بحيث تتناسب مع كافة فئات المعتمرين وكذلك احتياجاتهم، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح بعض الفنادق في مكة المكرمة.

فندق الصفوة

يقع فندق الصفوة بالقرب من الحرم المكي حيث يقع في منطقة أبراج الساعة بمكة المكرمة، ويتميز بتعدد الخدمات التي يقوم بتقديمها، والتي سنوضحها فيما يأتي.

يقدم الفندق خدمات الغرف وخدمات الشخصيات الهامة وكذلك يتميز بعرضه بوفيه إفطار مجاني يوميا.

ومن الخدمات التي يقدمها أيضا خدمة مجالسة الأطفال.

كما يضم الفندق عدد كبير من الغرف التي تتناسب مع كل الفئات التي ترغب في الإقامة بها.

فهو فندق مناسب للإقامة العائلية وكذلك لدرجة رجال الأعمال وهذا لأنه يقوم بتوفير غرفة للاجتماعات.

فنادق مكة النسيم

تتميز فنادق مكة النسيم بقربها من كل الأماكن المقدسة بمكة المكرمة مثل منى والمزدلفة وجبل عرفات، وفي النقاط التالية سنقوم بتوضيح مميزات فنادق مكة النسيم:

تتميز فنادق مكة النسيم بتعدد الغرف والأجنحة بها والتي تتناسب مع كل الفئات، حيث يتواجد بها غرف مخصصة لرجال الأعمال وغرف أخرى مخصصة للعائلات.

كما يقدم الفندق أيضا خدمة النقل للمعتمرين بهدف تيسير رحلة العمرة الخاصة بهم في مكة والمدينة.

وكذلك يقدم الفندق خدمات الإرشاد والتوجيه داخل الفندق على مدار الساعة.

فندق التوفيق بلازا

وهو من أفضل فنادق مكة الذي يوفر العديد من الخدمات للمعتمرين مثل خدمة الواي فاي وإمكانية تأجير السيارات، كما يقوم بتقديم أنشطة وخدمات مختلفة للأطفال، كما يقدم الفندق غرف مختلفة تتناسب مع العائلات وغرف تتناسب مع غير المدخنين.

وبهذا نكون استعرضنا بعض فنادق مكة التي تتناسب مع المعتمرين باختلاف فئاتهم مع توضيح مميزات كل فندق منهم والخدمات التي يقدمها.