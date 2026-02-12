الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 09:03 مساءً - سارع على الفور.. وظائف وزارة الطاقة برواتب تصل إلى 36 ألف ريال

قامت وزارة الطاقة بالإعلان عن مجموعة من الوظائف في عدة تخصصات، وذلك لمن يمتلك شهادات الدبلومات أو أعلى، مع رواتب مجزية للعاملين في تلك التخصصات.

تعتبر فرصة التوظيف في تلك التخصصات فرصة رائعة لجميع المؤهلين ومن لديهم القدرة على العمل في تلك التخصصات.

هناك عدة تخصصات متاحة، وقابلة للتوظيف فيها ومن تلك التخصصات المتاحة ما يلي:

متاح التوظيف في تخصص أول تراخيص.

كما أن الوزارة بحاجة إلى أخصائي أزمات.

هناك وظيفة للعمل كمشرف فريق.

يمكن التوظيف في التخصص الآتي ومراقب ميداني.

يمكن التوظيف كمسؤول ممتلكات.

يمكن العمل في تلك الوظائف كمحلل تخطيط.

هناك وظيفة متاحة أخصائي بيانات وأبحاث.

متاح التوظيف في تخصص محلل معالجة وإدارة مخلفات.

محتاج للتوظيف كبير مراجعين تقنية ومعلومات.

محتاج أيضًا مدير مشروع مساعد.

هناك تخصص متاح للتوظيف كأمين مستودع.

متاح للتوظيف كبير أول تخطيط.

تلك الوظائف متاحة للتوظيف فيها، ويمكن المؤهلين التقديم عليها والتسجيل في استمارة التقديم، وذلك بالدخول على الرابط الخاص من هنا.