ما هي مميزات التمويل العقاري البنك الأهلي 2026؟

ما هي مميزات التمويل العقاري البنك الأهلي؟ وما هي متطلبات التمويل العقاري البنك الأهلي؟ تكثر التساؤلات حول التمويل العقاري والخدمات التي يقوم البنك الأهلي بتقديمها، ومن الجدير بالذكر أن التمويل العقاري يقدم العديد من الحلول والمزايا للمستفيدين منه، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على أهم مزايا التمويل العقاري.

ما هي مميزات التمويل العقاري البنك الأهلي؟

هناك العديد من مميزات التمويل العقاري البنك الأهلي ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

التمويل العقاري البنك الأهلي متوافق مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على تأمين تكافلي للعقار يتناسب ويتوافق مع الشريعة.

توفر فترة سداد للأقساط تصل إلى 30 عامًا، وهي الأكثر مرونة على الإطلاق مقارنة بالقروض من البنوك الأخرى.

إمكانية الحصول على قرض بقيمة قد تبلغ 500 ألف ريال سعودي.

يسمح لبعض العملاء الحصول على قرض يصل إلى 4 مليون ريال سعودي. في بعض الحالات ووفقًا لبعض الضوابط.

إمكانية السداد المبكر.

وجود إمكانية التمتع بأكثر من منتج تمويلي في نفس الوقت.

في حالة التقدم بتمويل تضامني مع أفراد العائلة من الدرجة الأولى، يمكن الحصول على مبلغ تمويل أكبر.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يتم إعفاء الورثة من سداد ما هو متبقي من الأقساط، مع نقل ملكية العقار بصورة فورية إلى الورثة.

ما هي متطلبات التمويل العقاري البنك الأهلي

للحصول على التمويل العقاري لا بد من توافر عدد من الشروط والمتطلبات في الشخص المقدم للحصول على التمويل، ومن أهم هذه الشروط:

لا بد من أن يكون المقدم على الطلب حامل للجنسية السعودية.

أن يتراوح عمر المقدم على طلب التمويل العقاري يتراوح ما بين 20 إلى 60 عامًا.

أن يكون الراتب الشهري للشخص المقدم على التمويل العقاري لا يقل عن 3 آلاف ريال سعودي.

لا بد من أن يكون المقدم على التمويل العقاري من الموظفين، شرط العمل بصورة متواصلة بدون انقطاع لمدة شهر واحد بحد أدنى.

لا بد من تحويل راتبك إلى البنك الأهلي السعودي.

لا بد من تقديم دفعة أولى بنسبة تتراوح ما بين 10% و30% تبعًا للقطاع الذي يعمل به العميل ووضعه الائتماني ونوع العقار المقدم عليه.

ما هي شروط التمويل العقاري البنك الأهلي للعقار

لكي يقوم البنك الأهلي بالتمويل العقاري لا بد من توافر عدد من الشروط في العقار، ومن أهم هذه الشروط نذكر ما يلي:

يجب أن يكون عمر العقار أقل من 45 سنة في فترة انتهاء سداد أقساط القرض.

لا بد من أن يكون العقار سواء الفيلا أو الشقق خاليًا وجاهز للسكن.

لا بد من أن يكون الموقع الجغرافي للعقار ضمن المسموح البناء عليه، وأن يكون في إحدى المدن التي تسمح بالتمويل العقاري فيها، والتي يمكنك التعرف عليها “من هنا”.

التواصل مع البنك الأهلي السعودي

أتاح البنك الأهلي إمكانية تواصل العملاء مع البنك من خلال العديد من الوسائل والتي تتمثل فيما يلي:

1- التواصل مع خدمة العملاء

يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك الأهلي من خلال ما يلي:

2- دعم العملاء والمبيعات

يمكن للعملاء التمتع بخدمة التسويق والمبيعات من خلال الأرقام التالية:

الاستفسار عن المنتجات التمويلية 920000891 الحصول على المنتجات التمويلية 8002441005

3- الشكاوى وبلاغات الاحتيال المالي

في حالة رغبة العملاء في تقدم الشكاوى فقد أتاح البنك الأهلي العديد من الوسائل المتاحة لعملاء البنك داخل وخارج المملكة، وهي:

رقم التواصل من الداخل 8001160131 رقم التواصل من خارج 777 241 12​2 966+

لا يمكن استيفاء الإجابة عن سؤال ما هي مميزات التمويل العقاري البنك الأهلي وذلك لكثرة المزايا التي يحصل عليها عملاء التمويل العقاري، ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي قد تفوق على العديد من البنوك بمزايا التمويل العقاري التي يقدمها، وهو ما يجعله من أهم البنوك في جميع أنحاء المملكة.

أسئلة شائعة

ما هي نسبة التمويل العقاري في البنك الأهلي السعودي؟

تصل نسبة التمويل العقاري في البنك الأهلي إلى 3.73%.

كم القسط الشهري للتمويل العقاري؟

إن القسط الشهري لا يتجاوز نسبة 40% من إجمالي الراتب الشهري للعميل.