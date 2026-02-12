الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 09:03 مساءً - اقرب مطعم هندي من موقعي يمكن التعرف عليه من خلال بعض الخطوات التي نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يرغب العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية بالتعرف على المطاعم الهندية القريبة من مواقعهم ولذلك نتعرف عليها بالتفصيل.

اقرب مطعم هندي من موقعي

نتعرف من خلال ما يلي على الخطوات التفصيلية التي يمكن من خلالها التعرف على اقرب مطعم هندي من موقعي بكل سهولة:

أدخل مباشرةً إلى متصفح جوجل على هاتفك المحمول. ثم اضغط على أيقونة الخرائط الموجودة في أعلى الشاشة. قم بكتابة جملة “اقرب مطعم هندي من موقعي” في خانة البحث. سيظهر على الشاشة حينها بعض الأماكن القريبة من الموقع الخاص بالفرد. اختر المكان الأقرب من الموقع الخاص بك. سوف تتمكن حينها من التعرف على العنوان وعلى طرق التواصل مع المعلومات الخاصة به كذلك.

أفضل مطعم هندي في الرياض

بعد التعرف على خطوات معرفة اقرب مطعم هندي من موقعي، يرجى العلم بأن المطاعم الهندية تنتشر إلى حد كبير في معظم الدول العربية ويرجع ذلك إلى الشهرة التي اكتسبتها عن طريق تقديم الطعام بالعديد من النكهات القوية من الخلطات الهندية مع التوابل والبهارات.

لذلك تنتشر المطاعم الهندية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بشكل كبير وتقدم أشهى وألذ المأكولات والأطباق الهندية والتي يتمثل أفضلها فيما يلي:

مطعم الكوخ الهندي.

مطعم شيزان الهندي.

مطعم قلعة التاج.

مطعم إنديان ستايل.

مطعم التراث الهندي.

مطعم رويال.

مطعم شاروخان.

مطعم مكاني.

مطعم كومار.

مطعم زافران الهندي.

مطعم قصر الهند.

مطعم الركن الهندي.

تقدم المطاعم الهندية في المملكة العربية السعودية العديد من الأطعمة التي تحتوي على التوابل والبهارات الهندية مع قرون الفلفل الحار وأوراق الكاري كذلك، وتنتشر المطاعم الهندية في مدينة الرياض إلى حد كبير.