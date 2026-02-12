رامز ليفل الوحش .. تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2026

- 1/2
كشفت منصة mbc شاهد عن اسم برنامج الفنان رامز جلال الذى من المقرر طرحه فى موسم رمضان ٢٠٢٦ ، ويحمل البرنامج اسم “رامز ليفل الوحش” ، والذى سيتضيف عددا من النجوم.
وكان نُشِر البوستر التشويقي لبرنامج المقالب الجديد الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان 2026.
ويأتي البرنامج ضمن قائمة الأعمال الترفيهية المنتظرة في رمضان، حيث يواصل رامز جلال تقديم سلسلة برامج المقالب التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة كل عام، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة والتشويق.
ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل أكثر تتعلق بفكرة البرنامج وضيوفه، قبل انطلاق عرضه رسميًا مع بداية الشهر الكريم.
ويُعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.
ومن المنتظر أن يقدم رامز جلال هذا العام فكرة جديدة ومختلفة، مع الحفاظ على بصمته المعروفة التي تجمع بين الكوميديا والتشويق.
البرنامج يعرض على شاشة mbc ويضم هذا الموسم عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في إطار إنتاج ضخم وتقنيات تصوير حديثة تواكب تطور المحتوى الترفيهي.
