شروط وكيفية فتح سجل تجاري الكتروني 1447 بالسعودية

شروط وكيفية فتح سجل تجاري الكتروني بالسعودية يبحث عنها الكثير من رواد الأعمال في السعودية، حيث يعتبر السجل التجاري هو أهم وثيقة يضمن بها كل من الدولة ورب العمل حقوقهم من الطرف الآخر مما يعزز من مصداقية ونمو قطاع الأعمال في المملكة بشكل آمن ومن خلال جريدة لحظات نيوز نتعرف على فتح سجل تجاري فردي.

أوضحت وزارة التجارة السعودية مجموعة الشروط والمتطلبات التي يجب على كل من يريد فتح سجل تجاري داخل المملكة العربية السعودية أن يوفيها وهي كالتالي:

1- شروط فتح سجل تجاري

في إطار التعرف على شروط وكيفية فتح سجل تجاري الكتروني بالسعودية، نقدم إليكم الشروط التي يجب توافرها فيمن يريد إصدار سجل تجاري خاص من وزارة التجارة السعودية وهي كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يتمتك محل أو مكان عمل مثل المتجر أو البيت.

توفير أصل عقد التمليك أو عقد الإيجار.

أن يمتلك صاحب الطلب حساب مفعل على منصة أبشر.

توفير كافة بيانات التاجر الشخصية مثل رقم الهوية والاسم الكامل وتاريخ الميلاد والتوقيع والبصمة الخاصة به.

ألا يكون طالب الخدمة موظف في القطاع الحكومي أو الخاص.

ألا يقل رأس مال مشروعه عن 5 آلاف ريال سعودي.

2- كيفية إصدار سجل تجاري

في إطار مطالعة شروط وكيفية فتح سجل تجاري الكتروني بالسعودية، من الواجب التعرف على الخطوات التي يجب أن يلتزم بها التاجر ليتمكن من إصدار سجل تجاري وهي كالتالي:

ادخل منصة وزارة التجارة السعودية “من هنا“. سجل دخولك للمنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختر إصدار السجل التجاري. اختر نوع السجل الذي تريد إصداره. ادخل بيانات السجل: المجال، نوع النشاط، نوع المنشأة وغيرها من البيانات. في حالة امتلاك تجارة إلكترونية اضغط على إضافة بيانات التجارة الإلكترونية. أدخل كافة البيانات المالية. سوف يتم عرض بيانات الطلب قم بالموافقة عليها. سوف يتم استعراض تفاصيل الفاتورة حتى يتم سدادها خلال مهلة 30 يوم.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قطاع الأعمال السعودي وحماية صاحب العمل والعامل والمستهلك من أي مشكلة محتملة بين كل الأطراف مما يساعد في نهضة السعودية.