شهد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية مراسم التوقيع على اتفاقية بين وزارة المالية وبنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة “إيصالي” عبر فروعه، بهدف تسهيل المعاملات المالية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية .

وتتيح الخدمة للمواطنين دفع الرسوم الحكومية والفواتير وغيرها من المدفوعات عبر فروع البنك ، مما يقلل من الازدحام في المصالح الحكومية ويوفر الوقت .

وقع عن الوزارة الأستاذ مصطفى يوسف ميرغني مدير عام ديوان الحسابات، وعن البنك الأستاذ حسن محمد عثمان الأمين ممثل الإدارة العامة، بحضور د. الفاتح الحاج محمود رئيس قسم الشؤون القانونية ومستشار مجلس إدارة البنك، المهندس ليمياء النور مدير عام تقنية المعلومات والأستاذة نجاة محمد الحسن مدير عام الإيرادات ، المستشار القانوني للوزارة وممثلي بعض الإدارات.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.