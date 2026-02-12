وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي

اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شهد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية مراسم التوقيع على اتفاقية بين وزارة المالية وبنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة “إيصالي” عبر فروعه، بهدف تسهيل المعاملات المالية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية .
وتتيح الخدمة للمواطنين دفع الرسوم الحكومية والفواتير وغيرها من المدفوعات عبر فروع البنك ، مما يقلل من الازدحام في المصالح الحكومية ويوفر الوقت .
وقع عن الوزارة الأستاذ مصطفى يوسف ميرغني مدير عام ديوان الحسابات، وعن البنك الأستاذ حسن محمد عثمان الأمين ممثل الإدارة العامة، بحضور د. الفاتح الحاج محمود رئيس قسم الشؤون القانونية ومستشار مجلس إدارة البنك، المهندس ليمياء النور مدير عام تقنية المعلومات والأستاذة نجاة محمد الحسن مدير عام الإيرادات ، المستشار القانوني للوزارة وممثلي بعض الإدارات.
سونا

