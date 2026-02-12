الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - ما هو سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس ومتى ينزل بالسعودية؟ ايفون 14 برو ماكس هو عنوان هذا المقال حيث يشغل هذا الجهاز نوعية كبيرة جدا من الناس وكل مفضلي اجهزة الايفون، ويقترب موعد نزول هذا الجهاز في الأسواق ومع اقتراب موعد نزوله تتزايد عدد الأسئلة عن تفاصيل ومميزات هذا الإصدار من الايفون.

سعر ايفون 14 هو أول سؤال يخطر على بال أي شخص ذلك لأن العديد من الناس يرغب في شراء هذا الاصدار ولكن العائق الرئيسي له هو السعر سواء كان في السعودية او مصر او العراق او اي بلاد العالم ومع اقتراب موعد نزول الجهاز يكثر الاستفسار عن السعر مميزات هذا الاصدار لذلك فإن توقعات سعر هذا الجهاز قد تبدأ من 5000 ريال سعودي.

أهم مواصفات ايفون برو ماكس الاصدار الجديد

يتميز هذا الاصدار بمجموعة من المميزات منها ما يلي:

يحتوي هذا الاصدار على معالج قوي جدا وذلك بالمقارنة مع الاجهزة الاخرى.

يحتوي على أربعة عشر كاميرا متطورة وحديثة.

شاشة كبيرة جدا بمقاس 1 بوصة.

كاميرا خلفية قوية الدقة.

بطارية سريعة الشحن.

متى يتم نزول الجهاز في الأسواق

لم تقم شركة آبل بتحديد موعد معين لنزول الاصدار الجديد من الايفون في الأسواق لذلك يجهل الناس موعد نزوله ولكن عثر على تسريبات موعد النزول وقيل فيها انه من المتوقع ان يتم نزول هذه الجهاز في شهر سبتمبر أي في هذا الشهر وسوف يتم إطلاقه بشكل رسمي.

في ختام هذا المقال المختصر قمنا فيه بسرد الإجابة عن سؤال ما هو سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس ومتى ينزل بالسعودية؟ ايفون 14 برو ماكس وكذلك اهم مميزاته وموعد نزوله في الاسواق واغلب هذه المعلومات تم معرفتها من قبل التسريبات التي سربت من شركة ابل الامريكية حيث أن الشركة لم تقم بتحديد الموعد ولا السعر حتى الآن.