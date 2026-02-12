الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - تقدم خدمة دعم المواطن الكثير من الخدمات داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمنها تقديم الدعم النقدي للطلاب والطالبات في المملكة ممن يحتاجون إلى المساعدة طوال فترة الدراسة مع عدد من الشروط الأساسية.

شروط حصول الطالب الجامعي على دعم حساب مواطن

قامت اللجنة المسؤولة عن حساب المواطن بالسماح للطلاب الجامعيين بالتسجيل في حساب المواطن وذلك لأجل الحصول على الدعم مع وضع خدمة العملاء للتواصل معها، مع مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق الحصول على الدعم.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن للطالب

هناك عدة شروط لابد من تواجدها في الطلاب للحصول على الدعم والمساعدة: