الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - تقدم خدمة دعم المواطن الكثير من الخدمات داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمنها تقديم الدعم النقدي للطلاب والطالبات في المملكة ممن يحتاجون إلى المساعدة طوال فترة الدراسة مع عدد من الشروط الأساسية.
شروط حصول الطالب الجامعي على دعم حساب مواطن
قامت اللجنة المسؤولة عن حساب المواطن بالسماح للطلاب الجامعيين بالتسجيل في حساب المواطن وذلك لأجل الحصول على الدعم مع وضع خدمة العملاء للتواصل معها، مع مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق الحصول على الدعم.
شروط الحصول على دعم حساب المواطن للطالب
هناك عدة شروط لابد من تواجدها في الطلاب للحصول على الدعم والمساعدة:
- أن يكونوا من الجنسية السعودية، والعمر بين 18 حتى 24 سنة مع وضع مستندات تؤكد التحاق الطالب بأحد الجامعات.
- مع إرفاق الوثائق التي تثبت الاستقلالية مثل سكن الجامعة أو عقد الإيجار، وعلى اللي أن يكون مقيم بشكل دائم في السعودية ولا يقيم خارجها أكثر من ثلاثة أشهر.
- كذلك يجب ألا يكون في دور الإيواء الحكومية أو الخاصة أو مسجل في السجن، أو ضمن برامج ابتعاث خارج المملكة العربية السعودية.
- التأكد من توافق البيانات التي تم تسجيلها مع الجهات الرسمية.