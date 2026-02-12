أنباء عن هلاك أشهر إمرأة بالدعم السريع الرائد “شيراز” مع مجموعة من الجنود إثر غارة للجيش و “بقال” يؤكد بتدوينة ساخرة

تناقلت صفحات ووكالات أنباء سودانية, أخبار تؤكد هلاك أشهر إمرأة بالدعم السريع الرائد “شيراز” مع مجموعة من الجنود إثر غارة للجيش. وبحسب رصد ومتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد نشطاء وصحفيون أبرزهم القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, أبراهيم بقال سراج, اغتيال “شيراز” مع مجموعتها, عبر تدوينة ساخرة عبر حسابه على فيسبوك. وذكر مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي أن رائد الدعم السريع, لقيت حتفها في الغارة الجوية للجيش بمناطق كردفان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

