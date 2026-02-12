الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:16 مساءً - ديوان المظالم يعلن برنامج التدريب التعاوني والموعد المحدد لبدء التقديم عليه، حيث أعلن الديوان عن موعد التسجيل في برامج التدريب التعاوني المختلفة وذلك وفق العديد من الشروط المختلفة التي تطرحها هيئة ديوان المظالم، ومن هذا المنطلق سنوضح العديد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البرنامج من خلال موقع لحظات نيوز.

ديوان المظالم يعلن برنامج التدريب التعاوني

قام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالبدء عن إعلان التدريب التعاوني المطروح من خلاله والذي يتيح التقديم به عبر منصة خبير الرقمية لجميع الطلاب السعوديين في مختلف المراحل العمرية والدراسية، كما تم تحديد التخصصات المختلفة المطلوبة من أجل الالتحاق ببرنامج التدريب التعاوني الجديد.

كما أوضح الديوان أن برنامج التدريب التعاوني المطروح من خلاله هو أحد البرامج الحديثة والتي توفر للطلاب العديد من المميزات والفوائد المختلفة وأهمها إمكانية تعزيز العلاقات بين كافة المنظومات التعليمية والأكاديمية من خلال طرح العديد من الخدمات عبر البرنامج بجانب كافة التخصصات التي يشملها.

موعد اتقديم على برنامج التدريب التعاوني

ديوان المظالم يعلن برنامج التدريب التعاوني الموعد المحدد والذي تم الإفصاح عنه من أجل البدء في التقديم على برنامج التدريب المهني، ويكون ذلك خلال المدة المحددة التي يعلن عنها ديوان المظالم وتتمثل المواعيد المحددة للتقديم فيما يلي:

موعد بدء التقديم في البرنامج يبدأ من 25 – 7 – 1447 هجريًا الذي يوافق يوم 16 – 2 – 2026 ميلاديًا.

وينتهي موعد التقديم في يوم 17 – 8 – 1447 هجريًا والذي يوافق 9 – 3 – 2026ميلاديًا.

أهم التخصصات المطلوبة في برنامج التدريب التعاوني

إن ديوان المظالم يعلن برنامج التدريب التعاوني عن التخصصات المختلفة والمحددة المطلوبة من أجل التقديم في برنامج التدريب التعاوني الذي يطرحه لجميع الطلاب والدارسين وأكد المسؤولون أن البرنامج يشمل العديد من التخصصات العلمية والدراسية المطلوبة والتي يحتاج إليها وتتمثل هذه التخصصات فيما يلي:

تخصص الإدارة المالية.

تخصص إدارة الأعمال.

تخصص الشريعة.

تخصصات السكرتارية.

تخصص المكتبات.

تخصص علاقات عامة.

تخصص الأنظمة والتكنولوجيا.

تخصص الموارد البشرية.

مجال إدارة الموارد.

المحاسبة.

تخصص أصول الدين.

تخصص تقنية المعلومات.

تخصص برنامج الدراسات القانونية.

خطوات التقديم على برنامج التدريب التعاوني

بجانب التعرف على الموعد المحدد للتقديم على برنامج التدريب المهني ديوان المظالم يعلن برنامج التدريب التعاوني والخطوات المحددة اللازم اتباعها من أجل التقديم على البرنامج وأعلن الديوان إمكانية التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص به وذلك من أجل توفير الجهد والوقت المبذول لدى المواطنين وتتمثل الخطوات المتبعة فيما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة خبير.

النقر على ايقونة اشتراك جديد. النقر على أيقونة إنشاء حساب. إدراج كافة البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل. تفعيل البرنامج من أجل الاستفادة من خدماته.

طرق التواصل مع ديوان المظالم في السعودية

ضمن التعرف على إحدى الخدمات المهمة التي يطرحها الديوان للمواطنين يمكن التعرف على طرق التواصل المختلفة الخاصة به والتي تسهل على المواطنين إمكانية الاستفادة من كافة الخدمات الدية المطروحة خلاله كما أنه يعمل على طرح كل جديد وتسهيل استلام الاستفسارات والشكاوى وتتمثل طرق التواصل المختلفة فيما يلي:

تعمل كافة الهيئات والمنظمات الحكومية في المملكة العربية السعودية على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة والتي تساعد المواطنين الحصول على كافة الخدمات بشكل إلكتروني وتوفر عليهم الجهد والوقت.

أسئلة شائعة

كم تصل مكافأة التدريب التعاوني؟

تصل مكافأة التدريب التعاوني إلى 890 ريال سعودي.

هل التدريب التعاوني إجباري؟

هو مقرر أكاديمي إلزامي ضمن الخطة الدراسية.