الأمم المتحدة تُحذّر: خطط إسرائيل في الضفة تُسرع تهجير الفلسطينيين قسرا

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لتوسيع المستوطنات تشكّل خطوة باتّجاه تكريس ضمها غير القانوني.

وتشمل خطط تعميق مخطط الضم السماح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة بشكل مباشر وتوسيع سيطرة إسرائيل لتشمل مناطق خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية.

وأفاد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأن القرارات الصادرة عن المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، هي الأخيرة ضمن سلسلة إجراءات رامية لضم الأراضي الفلسطينية.

وقال في بيان إن "هذه خطوة أخرى من قبل السلطات الإسرائيلية نحو جعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا مستحيلا، في انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأضاف "إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرا، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات غير القانونية. كما ستزيد من حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".

ويعيش في أنحاء الضفة الغربية المحتلة أكثر من 500 ألف مستوطن في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية وغير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.

المصدر : عرب 48