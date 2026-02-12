الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 مساءً - كيف تُحدّث معلومات الجوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية عبر ابشر من الخدمات الواجب على مقيم في أرض المملكة معرفتها، حيث يحتاج إليها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الخاصة بالتابعين المسجلين على حسابه في أبشر، لذا من خلال موقع لحظات نيوز سنوضح الخطوات المتبعة في ذلك.
كيف تُحدّث معلومات الجوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية عبر ابشر
مُتاح على منصة أبشر كافة الخدمات التي يحتاج إليها الجميع سواءً كانوا مقيمين أو مواطنين يعيشون على أرض المملكة، والجدير بالذكر أنه من ضمن هذه الخدمات تحديث المعلومات الخاصة بأفراد الأسرة والعمالة المنزلية، وذلك يتم باتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى الموقع الإلكتروني لأبشر “”.
- التواصل عبر تويتر “من هنا“.
- التواصل بلغة الإشارة “من هنا“.
- تطبيق أبشر لهواتف الأندرويد “من هنا“.
- تطبيق أبشر لهواتف الآيفون “من هنا“.
بالرد على كيف تُحدّث معلومات الجوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية عبر ابشر تبينت الخطوات اللازمة في الاستفادة من هذه الخدمة، والتي في حال إيجاد أي مشكلة بها يمكن التواصل مع خدمة عملاء المنصة.
أسئلة شائعة
هل يمكن إجراء تحديث المعلومات لأفراد الأسرة عبر تطبيق أبشر؟
نعم يمكن.
كم المدة المسموح بها لتجديد هوية المقيم للعمالة المنزلية؟
يمكن تجديدها إذا كانت الصلاحية الخاصة بها 14 شهر.