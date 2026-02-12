الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 مساءً - هل فيه محطة بنزين قريبة مني؟ وما هي أقرب محطة بنزين من موقعي؟ نظرًا إلى أن محطة البنزين من الأماكن المهمة والضرورية التي يحتاج لها الكثير من الأشخاص ويرغبون في إمداد سياراتهم بالبنزين ويتم التساؤل عن أقرب محطة بنزين، واليوم عبر موقع لحظات نيوز نجيب عن هذه التساؤلات ونعرض محطات البنزين.

هل فيه محطة بنزين قريبة مني

يُمكنك التعرف ما إذا كان يوجد محطة بنزين بالقرب منك أم لا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على خرائط جوجل “من هنا“. إدخال أقرب محطة بنزين من موقعي في مربع البحث. ستظهر لك على الخريطة محطات البنزين القريبة منك باللون الأحمر. عليك النقر على المحطة الأقرب لك وستتمكن من معرفة العنوان التفصيلي لها علاوة على رقم الهاتف.

أقرب محطة بنزين من موقعي في الرياض

نوفر لكم في النقاط الآتية أقرب محطة بنزين تقع في الرياض، حيث نوفر لكم المحطة بالعنوان في الجدول التالي:

اسم المحطة العنوان محطة القبة 1 شارع القبة في اشبيلية محطة الحوميات طريق مكة المكرمة السويدي 1 طريق عائشة بنت أبي بكر محطة السويدي 2 شارع السويدي العام محطة المونسية على طريق الدمام في حي المونسية محطة الشكرة في شارع الحسن بن حسين بن علي محطة القويعية طريق مكة المكرمة في القويعية محطة القاعدة العسكرية على طريق الملك فهد في الخرج محطة وقود الرياض في شارع إسطنبول 1 بالرياض محطة وقود الرياض في شارع إسطنبول 2 بالرياض محطة أبو بكر الصديق 1 على طريق أبو بكر الصديق محطة أبو بكر الصديق 2 على طريق أبو بكر الصديق محطة إمام احمد بن حنبل في شارع الإمام أحمد بن حنبل محطة أبو بكر الصديق 3 أبو بكر الصديق في النرجس محطة طريق الخرج طريق الدائري الشرقي مخرج 18 محطة أبو عبيدة الجراح 1 شارع أبو عبيدة الجراح في السلي محطة عبد الرحمن الغافقي شارع عبد الرحمن الغافقي في القدس محطة وقود الرياض على طريق الخرج طريق الخرج في المنصورة محطة بنزين عبد الرحمن الناصر شارع عبد الرحمن الناصر في اللوزة محطة وقود عبد الرحمن بن عوف شارع عبد الرحمن بن عوف في السلام

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى إجابة سؤال هل فيه محطة بنزين قريبة مني، كما عرضنا خلاله أقرب محطة بنزين موجودة بالرياض بالعناوين.