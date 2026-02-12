الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - كيفية حساب زكاة الذهب بالريال السعودي مسألة من المهم العلم بها، ولمعرفة ذلك فلا بد من العلم بأن مقدار الزكاة في كل شيء هو ربع العشر أي 2.5 في المئة، فإذا أردنا إخراج زكاة المال عامة فعلينا تقسيم المال إلى 40 جزء وإخراج جزء واحد منه، وعبر موقع لحظات نيوز نستعرض نصاب الزكاة في الذهب.

كيفية حساب زكاة الذهب بالريال السعودي

يتم حساب نصاب الزكاة في الذهب على حسب عيار الذهب ونوعه، فالذهب عيارات مختلفة “18، 21، 24” وكل منها نصاب مختلف عن الآخر لأن لكل واحد منها قيمة سوقية مختلفة وقد وضحت الشريعة الإسلامية طريقة حساب الذكاة في الذهب وفقًا للأحكام الفقهية.

يتم حساب زكاة الذهب وفق العيار بالجرامات وهو ما يعادل 85 جرام، وبحسب قيمة هذا المقدار السوقية “سعر الشراء” يحدد مقدار الزكاة المطلوبة فإذا كنت تملك هذا المقدار من الذهب وحال عليه الحول فقد وجبت عليك الزكاة.

اقرأ أيضًا: كم سعر صكوك الراجحي الشريحة الأولى

حساب نصاب زكاة الذهب بالريال السعودي عيار 21

نصاب الزكاة كما قلنا 85 جرام وقيمة الجرام الواحد 200 ريال سعودي تقريبا إذا ضربنا النصاب في سعر الجرام فيكون الناتج 17000 ريال سعودي، وكما ذكرنا سالفاً فإن مقدار الزكاة هو ربع العشر ولكي نستخرج هذه القيمة، فإن علينا قسمة هذا المبلغ على 40 وتكون النتيجة 425 ريال سعودي وهو مقدار الزكاة الواجب إخراجها.

شروط إخراج الزكاة

لكي يفكر المسلم في إخراج زكاة المال، لا بد من أن تتوافر فيه بعض الشروط نجملها فيما يلي:

أن يكون مسلمًا عاقلاً حرًا فلا تجوز على غير المسلم ولا على الطفل أو المجنون.

أن يمتلك المسلم نصاب الزكاة كما وضحنا سالفا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه 12 شهرًا.

أن يكون هذا المال زائدا عن حاجة الإنسان وليس جزء من دين ولا متداولا في تجارة.

فإن توفرت فيمن أراد إخراج زكاة ماله تلك الشروط فقد وجبت عليه الزكاة.

وجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة

يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية: بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس المتخذ للزينة، ويرى جمهور الحنفية بأن فيه زكاة لأن الأصل فيه النماء.

الفئات المستحقة للزكاة

الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والمسكين الذي يجني ما لا يكفيه، والغارم الذي لا يستطيع السداد، وابن السبيل، وفي سبيل الله، والعاملين على الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، وفك الرقاب.

اقرأ أيضًا: التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان المطور

الفرق بين الزكاة والصدقة

الزكاة عبادة أوجبها الله على عباده تطهيرًا لأموالهم وإعانة للمحتاج منهم ولها نصاب معلوم ومقدار محدد وهي من أركان الإسلام الخمسة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:

“بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمن استَطاعَ إليهِ سَبيلا“.

أما الصدقة فهي سنة تطوعية يبذلها المسلم عن طيب نفس تقربا إلى الله وليس لها مقدار أو نصاب محدد.

إن إخراج الزكاة واجب شرعي على كل مسلم بالغ عاقل ملك النصاب وحال عليه الحول، فإذا حانت لك الفرصة لتزكي عن مالك فلا تتردد فالزكاة تطهير للمال ومرضاة للرب.

الأسئلة الشائعة

هل تجب الزكاة على العيار 18؟

نعم إذا بلغ نصاب الذهب.

هل يمكن إخراج زكاة الذهب في رمضان؟

نعم إذا مرت عليه سنة.

هل تجب الزكاة في الذهب كل عام؟

نعم.