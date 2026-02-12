تمويل شخصي بدون كفيل يصل إلى 50 ألف ريال .. أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض بدون كفيل

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةتمويل شخصي بدون كفيل يصل إلى 50 ألف ريال .. أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض بدون كفيل

تمويل شخصي بدون كفيل يصل إلى 50 ألف ريال قد يتعرض بعض الوافدين إلى المملكة العربية لأزمة مالية، أو يحتاج شراء سيارة أو مسكن، فيبحث عن قرض شخصي، وهذا ما توفره حديثاً بعض البنوك في المملكة العربية السعودية للمقيمين على أرضها وافدين إليها من بلاد مختلفة وتتبع هذه البنوك الشريعة الإسلامية، حيث أنها لا تضع الفوائد على القروض الشخصية، وتتيح التمويل حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي بدون فوائد، وكذلك تقدم فترات سداد طويلة تصل إلى 60 شهر، بعد أن تنطبق الشروط على المتقدم، وتقديم الأوراق التي سنتحدث عنها في هذا التقرير.

أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض بدون كفيل:

هناك بعض الشروط التي تفرضها البنوك المانحة لهذه القروض ويجب توافرها وهي:

يجب ألا يقل دخل الموظف شهرياً عن 400 ريال سعودي.

يجب على المتقدم للحصول على قرض أن يكون عامل في أحد الجهات المعتمدة من قبل البنك.

يجب أن يقدم كشف حساب بنكي خاص به عن 3 شهور سابقة من البنك الذي يتعامل معه بصورة مستمرة.

تقديم كافة المستندات الخاصة بوظيفة المتقدم، وجهة العمل.

تعهد بالسداد ويمضي المتقدم بالموافقة على طلب تحويل راتبه الشهري للبنك الممول.

قيمة المستقطع الشهري من الراتب لا يقل عن 33%.

ألا يكون مقترض من بنك آخر، أو عليه أقساط لا تزال تسدد من احد البنوك.

يجب ألا يزيد عمر طالب القرض عن 60 سنة.

كما يجب ألا يقل عمره عن 20سنة.

يجب ألا يقل مدة العمل الباقية في عقده عن 6 شهور.

الأوراق والمستندات المطلوبة لِلتمويل الشخصي بدون كفيل

يتقدم طالب القرض بمجموعة من المستندات الهامة للحصول على التمويل وهي: