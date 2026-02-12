الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 06:03 مساءً - تمويل نقدى وكاش بدون كفيل أو تحويل راتب بأقل راتب

تعتبر المنتجات التمويلية في المملكة العربية السعودية الوسيلة التي يتمكن خلالها الأفراد الحصول على التمويل المطلوب الذي يمكنهم من الحصول على كافة ما يحتاجوه، لذلك يبحث الأفراد عن التمويل المناسب لهم من حيث المميزات والشروط، وتعتبر شركة إمكان هي أفضل جهات التمويل، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على تمويل إمكان بشكل أكبر.

تمويل إمكان

يمكن للمواطن السعودي الحصول على التمويل من شركة إمكان، من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

إتمام تحميل التطبيق الخاص بشركة إمكان الذي يناسب نوع هاتفك بشكل مباشر “من هنا“. إتمام عملية التسجيل المطلوبة من خلال كتابة البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لتلك العملية، مع التأكد من صحتها. تحديد مبلغ التمويل الذي تريد الحصول عليه. حدد طريقة السداد التي ترغب من خلالها إتمام عملية السداد. من خلال الضغط على إرسال، تكون قد تمكنت من إتمام عملية التقديم.

مميزات تمويل إمكان

يحتوي تمويل إمكان على العديد من المميزات التي يمكن أن يستفاد بها المتقدم:

يعتبر الوسيلة التي يمكن للأشخاص الحصول من خلالها على السيولة النقدية التي يرغب في الحصول عليها.

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج الشخص إلى تحويل راتبه للاستفادة من التمويل.

يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 25 ألف ريال سعودي دوت الحاجة إلى تحويل الراتب.

في حالة إذا كانت الأوراق والشروط كاملة، يستطيع الشخص الحصول على التمويل المطلوب في أسرع وقت.

يمكن أن تصل مدة السداد المسموح بها إلى 24 شهر، دون الحاجة إلى الحصول على الاعتماد من جهة العمل.

توفير العديد من خيارات السداد التي يمكن للعميل الاستفادة منها طبقًا لما يناسبه منها.

يستطيع الشخص التعرف على كافة العروض التي يتم تقديمها من خلال شركة إمكان من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال التطبيق الرسمي لها.

توجد في المملكة العربية السعودية العديد من البرامج التمويلية، التي يمكن للمواطن الحصول عليها للاستفادة منها كما يريد، وتعتبر شركة إمكان من أهم الجهات التي تعمل على تقديم الدعم للمواطنين بأقل الشروط، التي تعتبر مناسبة لشريحة كبيرة من الأشخاص.