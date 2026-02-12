مونيرو كوين (XMRUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 12-02-2026

انخفض سعر سهم يونايتد إيرلاينز UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC (UAL) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 105.50$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 124.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد