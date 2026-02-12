الاقتصاد

هاني ويل (HON) في هدنة لالتقاط الأنفاس - توقعات اليوم – 12-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 13:22PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم يونايتد إيرلاينز UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC (UAL) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 105.50$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 124.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

