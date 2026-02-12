طقس صحو ورياح نشطة أحياناً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والجزرالأول عند الساعة 17:58. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:49 والمد الثاني عند الساعة 07:06، والجزر الأول عند الساعة 13:16 والثاني عند الساعة 02:36.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 17 80 30

دبي 31 18 80 30

الشارقة 30 19 85 35

عجمان 30 21 85 35

أم القيوين 29 17 85 40

رأس الخيمة 30 17 80 35

الفجيرة 27 23 80 45

العـين 31 18 80 20

ليوا 33 15 80 15

الرويس 31 14 80 30

السلع 32 15 85 30

دلـمـا 24 19 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 85 40

أبو موسى 26 20 85 40.