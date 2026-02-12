الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - ما هي طريقة استبدال نقاط الراجحي وتحويلها الى فلوس بـ الريال؟ وما هي الطرق التي يُمكن من خلالها الاستفادة من بنك الراجحي؟ نظرًا إلى أن نقاط بنك الراجحي يُمكن تحويلها إلى أموال بسهولة وشراء الكثير من المنتجات من المتاجر المختلفة، فسنعرض اليوم من خلال موقع لحظات نيوز الإجابة عن الأسئلة الموضحة بشيء من التفصيل.

طريقة استبدال نقاط الراجحي وتحويلها الى فلوس بـ الريال

يوجد مجموعة من الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل التمكن من معرفة طريقة استبدال نقاط الراجحي وتحويلها الى فلوس بـ الريال، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي “من هنا“. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الذي يتم تفعيله على البنك. يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بمكافآت بنك الراجحي. الاطلاع على جميع الشروط والأحكام التي تخص سياسة استبدال النقاط قبل أن يتم الموافقة عليها. النقر على زر استبدال. يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. الآن يتلقى المستخدم رسالة على رقم الجوال تتضمن كود التحقق، مع العلم أنه يلزم إدخال الكود في الخانة المُخصصة له. يتم النقر على زر استبدال نقاط. من بين كافة الخيارات المتاحة يتم النقر على زر تحويل النقاط إلى فلوس.

طرق الاستفادة من نقاط الراجحي

في الجدول التالي سنتعرف إلى المتاجر المتاحة للاستفادة من نقاط الراجحي، علاوة على عدد النقاط التي يُمكن استبدالها مقابل قيمتها بالريال السعودي:

عدد النقاط المبلغ بالريال السعودي المتاجر المتاحة 125000 500 محلات لازوردي 12500 50 بينز كوكيز 28750 115 متاجر قصر السرايا 25000 100 شاورما كلاسيك 125000 500 توس 37500 150 هرفي 75000 500 محلات دخون للعطور 75000 300 صيدليات زهرة 25000 100 بي ماسك 75000 300 جولدن 75000 300 الشايع للساعات 25000 100 تطبيق كريم 75000 300 متاجر الفارابي الطبية 75000 300 مراكز العناية بالشعر والبشرة 75000 300 وياكم 125000 5000 مجوهرات الكوهجي 12500 500 بودي ماسترز

الاطلاع على طريقة استبدال نقاط الراجحي وتحويلها الى فلوس بـ الريال أمر يهم كل من لديه نقاط ويرغب في تحويلها إلى أموال لشراء المستلزمات التي يريدها من المتاجر المُحددة من قبل الراجحي.