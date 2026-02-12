الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - كم عدد التاشيرات المسموح بها للافراد

كم عدد التاشيرات المسموح بها للافراد؟ وكم عدد التأشيرات التي يمكن أن استقدم بها خادمة خاصة أو سائق؟ فمن المعروف أنه يجب الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي السعودية والتأشيرة مرتبطة بسبب الدخول، والعديد من الأسر تريد أن تعرف العدد المسموح به في الدولة لتأشيرات الخادمات والسائقين، لذلك اليوم في موقع لحظات نيوز نعرض كل التفاصيل التي تخص هذه التأشيرات.

كم عدد التاشيرات المسموح بها للافراد

أعلنت مصلحة الجوازات في وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن عدد التاشيرات المسموح بها للافراد، والذي يتضح في الآتي:

يجوز للمواطن السعودي المتزوج التقدم باستخراج 3 تأشيرات وهذا الحد الأقصى في هذه الحالة.

يلتزم الزوج بأن يكون هناك عامل منزلي واحد فقط في هذه التأشيرات يكون مثبت على هويته أنه عامل، وكذلك المربية والسائق والعاملة المنزلية والممرضة.

الموظفات السعوديات يلتزمن بتأشيرتين فقط، على أن يكون منهم عاملة منزلية وأخرى سائق أو مربية.

أنواع التأشيرات السعودية

بعد أن أجبنا عن سؤال كم عدد التاشيرات المسموح بها للافراد، يجب أن نوضح أنواع التأشيرات التي يمكن الحصول عليها، وهي:

تأشيرة العمل: تأشيرات العمل تتضمن العمالة المنزلية والتأشيرات تشترط وجود عقد عمل، بالإضافة إلى المؤسسة المشغلة.

تأشيرات الحج والعمرة: تعتبر هذه التأشيرات مجانية وقت استخراجها من منتصف شوال إلى 25 ذي القعدة، ولكن من يستخرجها هو مكتب سفريات معتمد لأنه يكون متكفل بجميع الإجراءات التي يحتاجها أثناء أداء مناسك العمرة والحج.

التأشيرات السياحية: عاودت هذه التأشيرات منذ عام 2014 حتى الآن، وتكون لغرض مشاهدة الجبال والأماكن السياحية الموجودة في السعودية.

تأشيرة الزيارة: تكون مخصصة للأقارب من الدرجة الأولى، ويمكن استخراجها في أي وقت خلال العام ما عدا شهر الحج.

تأشيرة دبلوماسية: تكون للمسافر الذي سيتوجه إلى أكثر من بلد وتستمر لمدة لا تتجاوز عام، ومن مميزاتها أنها قابلة للتجديد.

تأشيرة الدراسة: يمكن للطلبة الحصول على تأشيرة للدراسة بعد القبول في أي جامعة داخل المملكة العربية السعودية، وتكون برسوم رمزية.

التأشيرة العلاجية: إذا كان المريض لديه أوراق رسمية تثبت أنه مريض بالإضافة إلى المستشفى الموصي بها له، ومن الأفضل أن يكون داخل مستشفى حكومة.

إذا كان المريض لديه أوراق رسمية تثبت أنه مريض بالإضافة إلى المستشفى الموصي بها له، ومن الأفضل أن يكون داخل مستشفى حكومة. تأشيرات ذوي الإعاقة: يمكن تقديم طلب للحصول على عاملة منزل أو عامل خاص به، ولكن يلزم أن يكون مثبت في نظام الرعاية الاجتماعية.

رابط تفاصيل أعداد التأشيرات المسموحة

منصة مساند تساعدك على الحصول على تأشيرات استقدام “من هنا“، ويمكن أن يسمح للرجل المتزوج ولديه أبناء بحد أقصى 5 تأشيرات، ويظهر هذا الموقع الإلكتروني القدرة المالية التي يجب أن تكون لدى الرجل الذي يطلب استقدام، ويتيح بعض المميزات الأخرى.

شروط طلب تأشيرات استقدام

هناك بعض الشروط التي تساهم في الحصول على تأشيرة استقدام عامل أو لا، لذلك في السطور القادمة نتعرف على تلك الشروط وأيضًا كم عدد التاشيرات المسموح بها للافراد وفقًا لتلك الشروط، وهي:

يجب تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بالدخل الشهري لك، ويجب ألا تتجاوز على استخراجها مدة تزيد عن 60 يومًا.

شهادة بنكية تثبت الدخل الشهري وهذا إذا كان الرصيد الموجود في البنك يسمح بطلب تأشيرة لعامل، بالإضافة إلى أنه يجب وجود إمكانية التحقق منها بشكل إلكتروني، ويجب ألا تتجاوز على تاريخ استخراجها 60 يوم.

متعاقدو الحكومة يجب إثبات دخلهم الشهري من خلال شهادة تعريف إلكترونية (برمز تحقق)، والجهة المختصة هي التي تحدد فترة صلاحيتها.

ذوي الإعاقة عليهم إثبات تقارير تفيد إعاقتهم بالإضافة إلى قدرتهم المالية.

تعمل المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات التأشيرات وهذا لتوفير المجهود المالي والبدني على مواطنيها، بالإضافة إلى أنها فتحت مجموعة من التأشيرات التي يمكن من خلالها زيارة السعودية بمنتهى السهولة.

أسئلة شائعة

ما هي التأشيرات الفورية؟

هي التي يتم منحها لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة.

كم عامل مسموح للفرد؟

2 بحد أقصى.