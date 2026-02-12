تابع الان خبر الملك سلمان يصدر 41 قرار ملكي جديد في السعودية: تعرف عليهم حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية اليوم الخميس، تقضي بإجراء تعديلات في بعض الوزارات والمناصب القيادية بالمملكة، حسبما أعلن الديوان الملكي.

أوامر ملكية اليوم

وجاءت الأوامر الملكية الصادرة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كما يلي:

تعيين نائب عام في السعودية

تعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفائه من منصبه السابق نائبًا عامًا للمملكة.

كما صدر قرار بتعيين الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا للمملكة بمرتبة وزير.

قرار ملكي بتعيين وزير للاستثمار في السعودية

وتضمنت القرارات تعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار، وإعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار من منصبه.

تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصبه السابق مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.

تعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوًا في مجلس الشورى.

قرارات الملك سلمان اليوم

كما صدر قرار ملكي بتعين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وإعفائها من منصب نائب وزير السياحة.

تعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصبه محافظًا للدرعية.

تعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة، والأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، والأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصبه محافظ الطائف.

رئيس ديوان المظالم الجديد بالسعودية

إلى جانب إعفاء الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيس ديوان المظالم من منصبه، و الدكتور علي بن أحمد بن محمد الاحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصبه نائبًا لوزير العدل، وإعفاء الأستاذ محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

محافظ صندوق التنمية الوطني بالمملكة

تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصبه العمل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

تعيين الدكتور عبدالله بن احمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، والمهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصبه نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعفاء أحمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه لظروفه الصحية.

تعيين مدير عام للمباحث في السعودية

تعيين سليمان بن محمد بن عبدالله القناص مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وعساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والمهندس ثامر بن محمد بن قالط الحربي مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وعبدالله بن فهد بن محمد بن فارس وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.، وفواز بن زنعاف بن فواز السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.

تعيين بدر بن براهيم بن براهيم السويلم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة، وعبدالمحسن بن محمد بن حمود المزيد نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، والدكتور سعد بن عواض بن رجاء الحربي نائبًا لوزير التعليم “للتعليم العام” بالمرتبة الممتازة، وفيحان بن فهد بن غازي السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

تعيين سعد بن صالح بن محمد اللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وترقية اللواء خالد بن محمد بن غالب الذويبي إلى رتبة فريق، ويعين نائبًا لرئيس الحرس الملكي، واللواء سليمان بن عبدالعزيز بن ابراهيم الميمان إلى رتبة فريق.