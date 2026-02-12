تكنولوجيا: ملصق الطاقة الأوروبي يكشف سعة بطارية Google Pixel 10a ومواصفات إضافية قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت بطاقة الطاقة الأوروبية عن تفاصيل جديدة تخص Google Pixel 10a قبل إطلاقه الرسمي، وذلك بعد أن سبقت جوجل الجميع وأعلنت عن تصميم الهاتف قبل موعد الكشف المحدد في 18 فبراير.

أظهرت البيانات أن بطارية الهاتف قادرة على العمل لمدة تصل إلى 53 ساعة و14 دقيقة بشحنة واحدة كاملة، كما تتحمل نحو 1,000 دورة شحن قبل أن تنخفض سعتها إلى أقل من 80% من طاقتها الأصلية.

إلى جانب ذلك، يحمل الهاتف شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما حصل على تصنيف A في اختبارات السقوط المتكرر، ما يشير إلى متانة جيدة. أما من حيث قابلية الإصلاح، فنال الجهاز تقييم B، وهو تصنيف مرتفع نسبيًا في هذا الجانب.

وبحسب التسريبات السابقة، ستبلغ سعة البطارية 5,100 مللي أمبير، وهي سعة مناسبة بالنظر إلى أن الهاتف يأتي بشاشة بقياس 6.29 بوصة، ما قد ينعكس إيجابًا على عمر الاستخدام اليومي.

المصدر