تكنولوجيا: مودم Apple C2 يدعم اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد من مصدر صيني أن مودم Apple C2 المرتقب، والذي يُتوقع أن يأتي ضمن سلسلة iPhone 18 Pro، سيدعم اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية.

وأوضح التقرير أن المودم الجديد سيدعم معيار New Radio Non-Terrestrial Networks ‏NR-NTN، ما يتيح للأجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لتوفير إنترنت مباشر في المناطق التي تفتقر إلى تغطية شبكات الاتصالات التقليدية.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تتردد فيها أنباء عن توجه أبل نحو تقنية NR-NTN، إذ أشارت تقارير سابقة إلى خطط الشركة لدخول هذا المجال. كذلك يُتوقع أن يُدمج مودم C2 داخل الشريحة الرئيسية مباشرة، بخلاف مودمَي C1 وC1X الحاليين.

وفي سياق متصل، أفاد التسريب بأن هواوي أجرت اختبارات علنية لحلها الخاص بتقنية NR-NTN خلال العام الماضي، بينما يبدو أن عام 2026 قد يشهد انطلاقة أوسع لدعم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لدى عدة شركات مصنّعة للهواتف الذكية.

المصدر