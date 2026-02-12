بعد منافسة قويّة في نهائي “توب شيف”… هذا الاسم يخطف اللقب

دبي - فريق التحرير: توجّت ربى خوري بلقب “توب شيف العالم العربي”، ضمن الموسم التاسع من برنامج “TOP CHEF” الذي يعرض على MBC1 و”MBC العراق” و”MBC شاهد”. وحصلت ربى على جائزة البرنامج المؤلفة من مبلغ ٣٧٥ ألف ريال سعودي و١٠٠ ألف ريال إضافية تقدمة تنمية، بالإضافة إلى مشاركتها في ورشة عمل حلويات مع شيف حاصل على نجمة ميشلان تقدمة المراعي، فضلاً عن لقب توب شيف العالم العربي.

تفاصيل التحدي الأخير

وكانت الحلقة قد بدأت مع المشتركين الأربعة الذين تأهلوا إلى المنافسة الختامية وهم نسيم كوتا، وسارة جو جعارة وأحمد علواني وربى خوري. دخلوا المطبخ حيث كانت لجنة التحكيم الثلاثية في انتظارهم، وكشفت الشيف منى موصلي أن الحلقة الأخيرة تتميز باستضافة اثنين من الطهاة العالميين وهم الشيف الفرنسي دافي تيسو (Davi Tisso)، والشيف النرويجي دير شاي (Dear Chay).

في الجولة الأولى، انتهت رحلة نسيم كوتا، فيما انتهى مشوار سارة جو جعارة في الجولة الثانية، وتنافس أحمد علواني وربى خوري في الجولة الثالثة والأخيرة، واستطاعت ربى تقديم أفضل طبق، لتتوج بالتالي باللقب وبالجوائز المخصصة للبرنامج.