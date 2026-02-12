برشلونة وأتلتيكو مدريد لحظة بلحظة | نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أهلاً بكم في التغطية الحية والمباشرة من كورة 365 لقمة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. سنوافيكم هنا بتحديثات لحظية، تشمل تشكيلات الفريقين الرسمية، الأحداث الجارية، وتحليلات فورية من قلب ملعب “متروبوليتانو”.

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية مساء اليوم الخميس إلى العاصمة مدريد، حيث يستضيف فريق أتلتيكو مدريد غريمه برشلونة في مواجهة من العيار الثقيل لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. وتأتي هذه القمة لتجدد الصراع بين الفريقين للعام الثاني على التوالي في ذات الدور، حيث يطمح “البلوغرانا” لتكرار سيناريو العام الماضي حينما تخطى كتيبة سيميوني بمجموع (5-4) قبل أن يحقق لقبه الـ32 في المسابقة.

يدخل برشلونة، تحت قيادة الألماني هانزي فليك، اللقاء وهو الفريق الأكثر جاهزية في إسبانيا حالياً، حيث لم يتلقَ سوى هزيمة واحدة في آخر 18 مباراة. ويأتي الفريق منتشياً بفوزه العريض على مايوركا (3-0) في الدوري، وتخطيه عقبة ألباسيتي في ربع نهائي الكأس.

في المقابل، يعاني أتلتيكو مدريد من حالة عدم استقرار واضحة في النتائج؛ فبعدما اكتسح ريال بيتيس بخماسية نظيفة في الكأس، عاد ليسقط أمام الفريق ذاته بهدف نظيف في الليغا مطلع الأسبوع الحالي، مما يضع المدرب دييغو سيميوني أمام اختبار صعب لاستعادة توازن الفريق في ليلة الكأس.

بطاقة المباراة

المباراة: ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الملعب: “رياض آير متروبوليتانو” – مدريد.

التوقيت: 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة / 8:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

القناة الناقلة: MBC Masr 2

أخبار أتلتيكو مدريد: أزمة في خط الوسط

يواجه سيميوني تحديات كبيرة في وسط الملعب، حيث يتأكد غياب الشاب بابلو باريوس للإصابة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية الأمريكي جوني كاردوسو.

المتوقع: الاعتماد على القائد المخضرم “كوكي” بجانب الوافد الجديد رودريغو ميندوزا.

حراسة المرمى: من المتوقع استمرار خوان موسو كحارس أساسي في مباريات الكأس على حساب أوبلاك.

الهجوم: يتطلع جوليان ألفاريز لكسر صيامه التهديفي الطويل، وبجواره الوافد الجديد أديمولا لوكمان.

أخبار برشلونة: غيابات مؤثرة في الهجوم

رغم القوة الضاربة التي يمتلكها فليك، إلا أن الفريق يفتقد لخدمات بيدري ورافينيا، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد الذي تعرض لضربة في مباراة مايوركا الأخيرة وسيغيب كإجراء احترازي.

الحلول الهجومية: من المرجح أن يشغل فيران توريس الجناح الأيسر، مع عودة فرينكي دي يونغ لقيادة خط الوسط بجانب داني أولمو وفيرمين لوبيز.

الدفاع: استقرار فليك على ثنائية باو كوبارسي وإريك غارسيا في قلب الدفاع، مع استمرار الأظهرة الأساسية دون تغيير.

التشكيل المتوقع للفريقين

أتلتيكو مدريد (4-4-2): موسو؛ مولينا، خيمينيز، هانكو، رينيلدو؛ دي بول، كوكي، جالاجير، لينو؛ ألفاريز، لوكمان.

برشلونة (4-3-3): تير شتيغن؛ كوندي، كوبارسي، إريك غارسيا، بالدي؛ دي يونغ، أولمو، فيرمين لوبيز؛ لامين يامال، ليفاندوفسكي، فيران توريس.