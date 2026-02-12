اكتمال عقد ربع النهائي في “Riyadh Season P1” بعد مواجهات حاسمة في الأدوار التمهيدية

دبي - فريق التحرير: واصلت يوم الاربعاء بطولة Premier Padel – Riyadh Season P1 تألقها ضمن فعاليات موسم الرياض والتي تقام على ملاعب “بادل رش” ببوليفارد سيتي، مع ختام منافسات الأدوار التمهيدية للرجال والسيدات، في يوم حافل بالإثارة والندية أكد من جديد المكانة المتنامية للمملكة كوجهة عالمية لرياضة البادل، واستقطابها لأبرز نجوم اللعبة من مختلف الجنسيات.

في منافسات الرجال، واصل الثنائي المصنف عالميًا أرتورو كويلو (إسبانيا) وأغوستين تابيا (الأرجنتين) – بطلا النسخة الماضية – حملة الدفاع عن لقبهما بعدما حسمَا مواجهة قوية بنتيجة 7–6، 7–6، في مباراة اتسمت بالتكافؤ العالي وحُسمت بتفاصيل دقيقة في شوطي كسر التعادل، ما يعكس قوة المنافسة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.

كما نجح الثنائي الإسباني الأرجنتيني المكوّن من إدواردو ألونسو وخوان تيو في تجاوز منافسيهما بثلاث مجموعات (6–2، 4–6، 7–5)، في لقاء شهد تقلبات واضحة في الإيقاع قبل أن يُحسم في المجموعة الفاصلة.

وواصل الأرجنتيني لياندرو رومان أوغسبورغر والإسباني خوان ليبرون تألقهما بانتصار مقنع بنتيجة 6–1، 7–6، بينما تفوق الإسباني خافيير مارتينيز والأرجنتيني راميرو فالينزويلا بنتيجة 6–4، 6–3.

وفي مواجهات أخرى، حجز الإسباني ميغيل يانغواس والأرجنتيني فرانكو ستوباتشوك مقعدهما في الدور التالي بعد فوزهما 7–5، 6–2، فيما حقق الثنائي الإسباني فرانشيسكو نافارو وفرانشيسكو غيريرو انتصارًا مهمًا بنتيجة 6–4، 7–6. كما واصل الإسباني خافيير غاريدو والبرازيلي لوكاس بيرغاميني مشوارهما بفوز واضح 6–3، 6–2، إلى جانب الثنائي الأرجنتيني فيديريكو تشينغوتو والإسباني أليخاندرو غالان اللذين أنهيا مواجهتهما بنتيجة 6–3، 6–2.

أما في منافسات السيدات، فقد شهدت البطولة حضورًا قويًا لبطلات العالم والمصنفات الأوائل. ونجحت الثنائيتان الإسبانيتان أليخاندرا أوستيرو برييتو وأندريا سانشيز فالادا في العبور بعد فوزهما 6–0، 7–6، في مباراة بدأت بسيطرة كاملة قبل أن ترتفع وتيرة التحدي في المجموعة الثانية.

وواصلت بطلة النسخة الماضية الإسبانية باولا خوزيه ماريا مارتن، إلى جانب زميلتها مواطنتها بياتريس غونزاليس فيرنانديز، تألقهما بفوز مستحق 6–3، 6–2، لتؤكد حضورهما القوي في سباق اللقب. كما حسمت مارتا أورتيغا وماريا كالفو مواجهتهما بنتيجة 6–0، 6–4، بينما احتاجت فيكتوريا إيغليسياس وأرانثا أوسورو إلى ثلاث مجموعات لحسم اللقاء (7–6، 1–6، 6–3) في واحدة من أكثر مباريات اليوم إثارة.

وتأهلت كذلك أليخاندرا سالازار وألونسو دي فيا بفوز واضح 6–2، 6–1، في حين واصلت الثنائي المميز جيما ترياي ودلفينا بريا مشوارهما بفوز 6–3، 6–3. كما نجحت الاسبانية كلوديا فيرنانديز والبرتغالية صوفيا أراوجو في حسم مواجهتهما 7–5، 6–3، واختتمت تمارا إيكاردو وكلوديا ينسن قائمة المتأهلات بفوز 6–2، 6–2.

وتعكس نتائج دور الـ16 التنوع الكبير في الجنسيات المشاركة، خصوصًا من إسبانيا والأرجنتين والبرازيل والبرتغال، ما يؤكد الطابع العالمي للبطولة ضمن أجندة Premier Padel. ومع اكتمال ملامح ربع النهائي، تتجه الأنظار إلى المواجهات المقبلة التي يُتوقع أن تشهد صدامات مباشرة بين أبطال النسخ السابقة والمصنفين الأوائل، في سباق نحو اللقب الذي يُعد من أبرز ألقاب الموسم على مستوى الجولة العالمية.

وشهدت البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا على مدار يومي أمس واليوم، يتقدمهم نجم نادي الهلال ثيو هرنانديز، إلى جانب البرتغالي جواو فيلكس والنجم العالمي الأبرز كريستيانو رونالدو، الذين حرصوا على متابعة المنافسات ودعم اللاعبين من المدرجات.