متى تبدأ إجازة اليوم الوطني 93 للمدارس 1447 الاحتفال باليوم الوطني

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 12:03 مساءً - إن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية هو ذكرى توحيد أراضي نجد والحجاز في المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وكان ذلك في الرابع والعشرين من شهر أيلول سبتمبر من العام 1932 ميلادياً، حيث أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود المرسوم الملكي رقم 2716.

والذي يقضي بتوحيد أراضي المملكة، ويتم الاحتفال بهذه الذكرى للعام الحالي في يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الأول من العام 1447 تحت شعار هوية اليوم الوطني “نحلم ونحقق”.

موعد إجازة اليوم الوطني 93 للمدارس

إن موعد إجازة اليوم الوطني 93 للمدارس للعام الحالي 1447 هجريا هو في يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر أيلول سبتمبر من العام 2026 ميلادي الموافق في التاسع من شهر ربيع الأول من العام 1447 هجرياً.

وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة من خلال التقويم الدراسي للعام الدراسي 1447 هجرياً.

حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم في كافة مدن ومناطق وأحياء المملكة من خلال إقامة الاحتفالات ورفع الأعلام والكثير من الفعاليات الاحتفالية.

إجازة اليوم الوطني 93

أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2005 ميلاديًا أن يكون اليوم الوطني السعودي عطلة رسمية يحصل عليها جميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومي كل عام.

وهكذا فقد حددت وزارة الموارد البشرية أن إجازة اليوم الوطني 93 تصادف الأحد 24 سبتمبر 2026 والذي يوافق 9 ربيع الأول 1447.

مشيرة أن السبب في تأخير موعد الإجازة يرجع إلى مصادفة اليوم الوطني مع إجازة أسبوعية في الكثير من القطاعات بالمملكة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني

تكون هناك الكثير من الفعاليات ومظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي تظل أيام وأسابيع ويشارك فيها جميع فئات المجتمع السعودي، أبرزها ما يلي: