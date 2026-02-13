الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - شروط وإجراءات هامة للسفر من السعودية للبحرين 2026

تعرف المسافرون إلى البحرين بشروط السفر من المملكة العربية السعودية 2026 إلى البحرين. خاصة عند تهيئة شروط السفر إلى البحرين وتطبيق شروط السفر من المملكة العربية السعودية إلى البحرين بعد وباء فيروس كورونا، وهذا المقال يوجد لجميع الراغبين في السفر شروط السفر من السعودية إلى البحرين، سواء كنت مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

شروط سفر المملكة العربية السعودية إلى البحرين اعتبارًا من عام 2026

هناك بعض الشروط التي يجب اتباعها عند السفر إلى البحرين، ومن هذه الشروط:

الحصول على تأشيرة للسفر إلى البحرين.

أن تكون حيازة جواز سفر ساري المفعول.

يجب ألا يقل عمر الركاب عن 18 عامًا.

الإدارة الكاملة للقاح الفيروس التاجي.

يرجى ملء وتوقيع وإعادة نموذج الامتثال للنظافة عند الوصول إلى المطار.

قم بتنزيل وتسجيل تطبيق BeAware Bahrain.

الالتزام باتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالحجر الذاتي حتى يوم العواقب السلبية.

شروط السفر إلى البحرين عبر جسر الملك فهد

للسفر إلى البحرين عبر جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن تكون حيازة جواز سفر ساري المفعول.

الحصول على تأشيرة تأمين معتمدة لتغطية مخاطر الإصابة بـ COVID-19 لدى الأفراد الذين لم يتم تطعيمهم مرتين بلقاح الفيروس التاجي.

الأفراد الذين يبدو أنهم محصنون أو يتعافون مع تطبيق توكلنا لا يحتاجون إلى إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

قم بإجراء اختبار PCR بشرط ألا تتجاوز فترة الدراسة 72 ساعة.

لا يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

الحجر الصحي لمدة 5 أيام أثناء فحص الجسر.

تأشيرات السفر من المملكة العربية السعودية إلى البحرين

السفر من المملكة العربية السعودية إلى البحرين عبر المطار أو جسر الملك فهد حيث أن هناك تأشيرتان للسفر إلى البحرين:-