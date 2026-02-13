الرئيس الإندونيسي يقرر حضور اجتماع مجلس السلام في 19 فبراير

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الخميس، أن الرئيس برابوو سوبيانتو سيحضر الاجتماع الأول لقادة مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده في الولايات المتحدة يوم 19 فبراير/شباط.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاتشيلا أن برابوو سيستغل مجلس السلام للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتعزيز إعادة إعمار غزة ، والدفع نحو تحقيق سلام مستدام لفلسطين قائم على حل الدولتين.

وقالت الحكومة الإندونيسية إنه من المتوقع أيضا أن يوقع برابوو اتفاقية رسوم جمركية مع الولايات المتحدة خلال الزيارة.

المصدر : رويترز