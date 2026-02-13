الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 صباحاً - كيفية نقل كفالة تابع غير مصرح له بالعمل في السعودية بصورة إلكترونية أمر يشغل أذهان الكثيرين، حيث تعتبر الكفالة أحد الأمور المهمة واللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية، ويرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على الخطوات اللازمة من أجل نقل الكفالة من كفيل إلى آخر ونوضح أهم هذه الخطوات من خلال موقع لحظات نيوز.

كيفية نقل كفالة تابع غير مصرح له بالعمل في السعودية

تحرص الحكومة السعودية على توفير كافة الخدمات الإلكترونية ومنها نقل كفالة تابع غير مصرح له بالعمل في السعودية التي يمكن إتمامها من خلال إتباع بعض الخطوات المحددة والتي تتمثل فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة قوى من هنا. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار أيقونة خدمة نقل كفالة تابع والموافقة على الشروط. النقر على خدمة نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر. يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية النقل. يتم إرفاق العقد الخاص بالموظف وكتابة جميع البيانات الخاصة بالعقد ومدته. النقر على أيقونة التالي. بعد الموافقة على كافة الشروط تظهر على الشاشة تم إرسال الطلب.

شروط نقل تابع

بجانب التعرف على كيفية نقل كفالة تابع غير مصرح له بالعمل في السعودية والخطوات المتبعة من أجل الحصول على الخدمة يمكن التعرف على الشروط المحددة من خلال الدولة لنقل التابع والواجب استيفائها وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط أن تكون المنشاة المراد النقل إليها مرخصة بالإضافة إلى توفير خدمة العنوان الوطني لها.

بالإضافة إلى ضرورة سريان الإقامة لكافة العمالة في المنشأة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم على هذه الخدمة يزيد عمره عن 18 عام.

أن تكون الجنسية الخاصة بالفرد غير ممنوعة من الخدمات في الدولة.

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالفرد سارية المدة.

يجب تقديم الكفيل أحد البلاغات الكيدية والتي تثبت عدم ائتمان الكفيل على التابع له.

بالإضافة إلى استخدام أسلوب تعسفي من الكفيل تجاه التابع.

المستندات المطلوبة من الكفيل الجديد

بعد التعرف على كيفية نقل كفالة تابع غير مصرح له بالعمل في السعودية يمكن أيضًا التعرف على الأوراق والمستندات التي قامت الدولة بتحديدها للكفيل من أجل نقل تابع من كفيل آخر وتتمثل أهم المستندات فيما يلي:

يتم تقديم طلب نقل التابع والذي يتضمن موافقة الكفيل الجديد.

جميع تراخيص المنشأة والكوادر التي تضمنها المنشأة.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة في الطلب بصورة صحيحة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة أصحاب المهن.

التوقيع على تعهد الموافقة ويتحمل كل المسؤوليات.

عدد مرات نقل الكفالة المسموح بها بالسعودية

يمكن التعرف على عدد المرات التي تم فيها نقل الكفالة من خلال الآتي:

يمكن التوجه إلى إدارة الجوازات الموجودة في عدة مناطق بالمملكة.

الاتصال برقم بإدارة الجوازات والاستفسار منهم عن امكانية نقل الكفالة لأكثر من مرة وهو 00966114771100.

مراسلتهم وسؤالهم عبر البريد الالكتروني التالي [email protected] . .

توجد العديد من الحالات والشروط التي توفر فيها الدولة إمكانية نقل الكفالة من كفيل إلى آخر في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل توفير كافة الخدمات والاحتياجات للفرد عند نقل الكفالة.

أسئلة شائعة

كم تصل تكلفة نقل كفالة تابع؟

يمكن أن تتطلب كلفة نقل كفالة تابع من الكفيل دفع مبلغ 2000 ريال سعودي وفي حالة نقل الكفالة مرة ثانية تصل إلى 4000 ريال سعودي.

هل يمكن نقل كفالة الزوجة المرافقة للعمل من أبشر؟

لا.

هل يمكن نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل؟

توجد بعض الحالات التي يمكن بها نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل وهي الخلل من جهة الكفيل بأحد الشروط والاتفاقية.