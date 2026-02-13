الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - عروض اليوم الوطني السعودي على المكيفات والأجهزة الكهربائية 2026

بمناسبة حلول اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية هناك العديد من العروض المختلفة في المتاجر على أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية بشكل عام، في مجموعة من أقوي العروض والتخفيضات المتميزة.

عروض اليوم الوطني السعودي على المكيفات

أهم عروض التخفيض على أجهزة التكييف بمناسبة العيد الوطني:

هناك عرض على جهاز تكييف ماندو بلس قدرة 18000 بارد فقط جهاز سبليت ليكون بنحو 2299 ريال سعودي، كذلك هناك عرض على تكييف كمفورت قدرة 30000 بارد وهو سبليت كذلك بنحو 3599 ريال سعودي.

كما يوجد تخفيض على جهاز هوم كوين بلاتينيوم قدرة 30000 بارد فقط ليكون بنحو 3350 ريال سعودي، بالإضافة إلى سبليت من تراي برو تايب بنحو 1799 ريال سعودي.

بينما التكييف الجداري من كلاس برو قدرة 17800 بارد بسعر 1949 ريال سعودي، وجهاز ال جي تيتان قوة 30000 وحدة بارد بتكلفة 9529 ريال سعودي.

أما جداري ماركة سامسونج قوة 22000 وحدة وهو ساخن وبارد بنحو 2849 ريال سعودي، و شباك شارب قوة 18000 بتكلفة 1449 ريال سعودي.

بالإضافة إلى جهاز تكييف شباك من ميديا بتكلفة 1999 ريال سعودي وشباك من شارب قوة 20000 وحدة وهو بارد فقط 1848 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني على الأجهزة الكهربائية

كذلك هناك العديد من عروض اليوم الوطني على الأجهزة الكهربائية على النحو التالي: