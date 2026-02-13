مش هتشيلي هم السحور بعد كدا.. طريقة عمل فطيرة المقلاة السريعة للسحور بمكونات بسيطة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمش هتشيلي هم السحور بعد كدا.. طريقة عمل فطيرة المقلاة السريعة للسحور بمكونات بسيطة

كل الأمهات الآن يستعدون لتجهيزات شهر رمضان المبارك ويبحثون عن وصفات سريعة لوجبة السحور أو وجبة الإفطار في شهر رمضان وفي هذا المقال سوف نقوم بالتحدث عن وجبة جميلة وسهلة التحضير ومناسبة جدا للسحور وتشعر المعدة بالشبع لوقت طويل أثناء الصيام وهذه الوجبة هي فطيرة المقلاة السريعة بحشوة الجبنة وتعد واحدة من الأكلات المناسبة للسحور في شهر رمضان فتابعوا معنا لنهاية المقال لمعرفة كيفية ومكونات تحضير فطيرة المقلاة السريعة.

مكونات عمل فطيرة المقلاة السريعة

فطيرة المقلاة السريعة من الوجبات المناسبة للسحور، والتي يحبها الكبار والصغار ويمكن تجهيزها بشكل سريع وبمكونات بسيطة وهذه هي المكونات كما يلي:

ثلاث أكواب ونصف دقيق

نصف كوب زيت نباتي

بيضتان

ملعقة سكر صغيرة

ملعقة خميرة كبيرة

ملعقة بيكنج باودر صغيرة

نصف ملعقة فلفل أسود

ملعقة بابريكا صغيرة

ملعقة ملح صغيرة

ربع كيلو جبنة مبشورة

حبة فلفل رومي

حبة طماطم

نصف كوب زيتون

نصف كوب بقدونس.

خطوات عمل فطيرة المقلاة

فطيرة المقلاة من الوجبات سريعة التحضير ومكوناتها قليلة ومتوفرة في كل مطبخ وهذا ما يجعلها من الوجبات المناسبة للسحور كما أنها تشعر المعدة بالشبع والامتلاء لفترة طويلة حيث تتكون هذه الفطيرة من عدد كبير من الخضروات التي تحتوي على كربوهيدرات وبروتينات وفيتامينات مناسبة للجسم ولعمل فطيرة المقلاة سريعة التحضير قومي باتباع الآتي: