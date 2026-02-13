الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - استرجاع كلمة السر لابشر 1447

هل يمكن استرجاع كلمة السر لابشر؟ وهل توجد ضوابط محددة لكلمة مرور أبشر؟ تعد منصة أبشر الإلكترونية هي أهم منصة خدمية حكومية في المملكة العربية السعودية وبها تتصل العددي من الجهات الرسمية في الدولة، ويجب أن يكون لكل مواطن ومقيم حسابًا مسجلًا بها للحصول على الخدمات المختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز إلى طريقة استعادة كلمة السر لحساب المستخدم في أبشر في حال نسيانها.

استرجاع كلمة السر لابشر

في حال نسيَ المستخدم كلمة المرور الخاصة بحسابه في أبشر، يمكنه استعادتها مرة أخرى من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ” من هنا “. الضغط على تبويب أبشر للأفراد. من صفحة تسجيل الدخول يتم الضغط على خيار نسيت كلمة المرور. كتابة رقم الهوية الوطنية. إدخال رقم الهاتف. إدراج رمز التحقق المرئي. الضغط على زر التالي. سيتلقى المستخدم رمزًا لتفعيل في رسالة نصية على رقم هاتفه يجب إدخاله في المكان المحدد. تعيين كلمة سر جديدة. إعادة إدخال كلمة السر مرة ثانية لتأكيدها. الإجابة عن السؤال الظاهر على الشاشة. سيتم نقل المستخدم إلى صفحة جديدة لتأكيد إعادة تعيين كلمة السر. يمكن تسجيل الدخول إلى حساب أبشر بسهولة.

شروط كلمة السر في أبشر

هناك شروطًا وضوابط يجب أن يراعيها المستخدم عند تعيينه كلمة سر لحسابه في أبشر، وهي تتلخص في النقاط التالية:

ألا تقل كلمة السر عن 8 خانات.

يجب أن تكون كلمة السر باللغة الإنجليزية.

يجب أن تتضمن كلمة المرور حرف كبير وحرف صغير واحد على أقل.

أن تتضمن كلمة المرور رقمًا واحدًا كحد أدنى.

غير مسموح أن تتضمن كلمة المرور رموزًا مثل @ وغيرها.

في حال أراد الشخص أن يستعين باسمه في تعيين كلمة المرور فيجب ألا يشغل أكثر من 4 خانات في كلمة السر.

ألا تتضمن كلمة المرور 4 خانات متشابهة.

طريقة تغيير كلمة المرور من خلال أجهزة الخدمة المدنية

في حال أراد المستخدم أن يغير كلمة المرور الخاصة بحسابه في منصة أبشر من خلال أحد أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للمنصة، يمكنه ذلك بسهولة باتباع هذه الخطوات:

التوجه إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية مدنية تابع لأبشر. اختيار اللغة المفضلة العربية أو الإنجليزية. النقر على خيار تحديث الهاتف المحمول. كتابة رقم الهاتف القديم. الضغط على زر تعم. إدراج رقم الهاتف الجديد. يجب اتباع جميع خطوات وإجراءات تأكيد رقم الهاتف. العودة إلى القائمة الرئيسية لإجراء عملية تغيير كلمة المرور. إدخال رقم الهوية الوطنية إذا كنت سعوديًا أو رقم الإقامة إذا كنت وافدًا. النقر على زر نعم. إدراج رمز التحقق المرئي في مكانه. الضغط على زر تأكيد. يمكن إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى للاستفادة من جميع خدمات أبشر.

إن استرجاع كلمة السر لابشر سهلًا وبسيطًا ولن يستغرق وقتًا أو جهدًا كبيرًا من المستخدم، ولن يؤثر على استفادته من الخدمات التي تقدمها المنصة في أي وقت.