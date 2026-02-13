رسوم نقاط البيع على التاجر الراجحي 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - رسوم نقاط البيع على التاجر الراجحي تعتبر واحدة من الأسئلة الشائعة التي تدور في أذهان الكثيرون، وذلك لأن جهاز بيع نقاط البيع يعتبر واحد من الأجهزة الرقمية الحديثة في المملكة العربية السعودية، والذي يساعد أصحاب المتاجر والأنشطة التجارية على تلقى المدفوعات من الزبائن والعملاء بشكل إلكتروني، ولهذا سنتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على رسوم جهاز نقاط البيع الراجحي بالسعودية.

رسوم نقاط البيع على التاجر الراجحي

يعتر جهاز نقاط البيع الراجحي واحد من الأجهزة الرقمية التي تم إصدارها من خلال مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، والذي يساعد على الحصول على المدفوعات من العملاء والزبائن لأصحاب المتاجر والأنشطة التجارية بشكل إلكتروني، بدلًا من الطريقة الاعتيادية التقليدية، كما أن هذه الأجهزة تعمل على استخراج الفواتير والتقارير وفهم سلوك العملاء.

ويعد سؤال كم رسوم نقاط البيع على التاجر الراجحي من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها، حيث أعلن بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية أن رسوم جهاز نقاط البيع على التاجر في مصرف الراجحي تكون على التاجر وليس على العملاء، وخاصةً الذي لا يحقق التارجت الشهري المطلوب منه، حيث يتم فرض مبالغ مالية تتراوح من 300 و400 ريال على التاجر الذي لا يحقق التارجت الشهري، مع أربعين ريالاً يتم دفعها دوريًا كرسوم صيانة للجهاز.

مشاكل جهاز نقاط البيع الراجحي

هناك العديد من المشكلات التي تواجه العملاء أثناء التعامل مع جهاز البيع الراجحي، والتي اشتكى منها عدد كبير من العملاء والتجار وأصحاب النشاطات المختلفة، ومن مشكلات جهاز البيع الراجحي ما يلي:

مشكلة التارجت الشهري: حيث يحتاج التاجر إلى تحقيق تارجت معين كل شهر من المبيعات والذي يجب أن يتجاوز 80 عملية لبطاقات الشبكة السعودية، على أن تتجاوز 20 ألف ريال سعودي لمبيعات بطاقات الفيزا والماستر كارد، وفي حالة عدم الوصول للتارجت المطلوب يدفع التاجر ما بين 300 إلى 400 ريال.

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن قيمة رسوم نقاط البيع على التاجر الراجحي، والتي تعتبر إلزامية للتجار وأصحاب النشاطات المختلفة، إلا أنه لا يتم إضافة رسوم على العملاء أنفسهم بل على التاجر.