هل يحق لشركة الكهرباء فصل التيار؟ وما هي الحالات التي يمكن ألا تفصل خلالها شركة الكهرباء التيار عن المتعثرين؟ تعمل شركة الكهرباء في السعودية على توصيل الكهرباء للمشتركين مقابل رسوم، ولكن ما هو الإجراء التي تتبعه الشركة في حالة عدم السداد، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على إمكانية فصل التيار الكهربي من خلال الشركة.

يحق لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربي، في حالة إذا قام العميل بعد السداد حتى وصل المبلغ المتراكم 1000 ريال سعودي عليه أو عدم سداد المبالغ المقررة ضده لمدة تزيد عن 3 أشهر، وفي حالة حدوث ذلك لم يتم فصل التيار الكهربي إلا عند إبلاغ العميل بذلك عبر الرسائل النصية.

وقد أكملت شركة الكهرباء، أنه من حق العيل الحصول على الخدمة بشكل طبيعي، في حالة سداد نصف المديونية.

الحالات التي لا تقوم شركة الكهرباء بقطع الكهرباء عن المتعثرين

طبقًا لما قد تم الإعلان عنه من خلال شركة الكهرباء، فإن هناك حالات لا يتم فيها فصل الكهرباء عن المتعثرين، وهب:

في فترات الاختبارات المدرسية.

لا يمكن إتمام العملية بعد الساعة 12 ظهرًا.

خلال أوقات العمل الرسمي لمتلقي الخدمة.

في شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني.

في حالة إذا كان المستخدم قد قام بتقديم شكوى رسمية بخصوص فاتورة الكهرباء، ولم يتم النظر فيها.

في حالة إذا كانت مديونية العميل ليس لها علاقة بالعداد محل النزاع.

خطوات استعادة الكهرباء بعد الفصل

يستطيع العميل العمل على استعادة الكهرباء بعد الفصل، من خلال واحدة من الطرق التالية:

العمل على تقديم طلب بإعادة التيار الكهربي، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة، وذلك في حالة إذا قام العميل بسداد كافة المديونيات المسجلة ضده.

يمكن للعميل الاتصال برقم الطوارئ وهو 933، وذلك في حالة إذا كان العميل لا يعلم أن هناك أي مديونيات مسجلة ضده.

كما أكدت شركة الكهرباء العمل على إعادة الكهرباء بعد تقديم الطلب في 3 ساعات للمناطق الحضرية، أو 5 ساعات للريفية، وفي حالة عدم حدوث ذلك يحق للعمل التقدم بشكوى رسمية، والحصول على التعويض المالي الذي يناسبه.

تعمل شركة الكهرباء السعودية على العمل على ضمان حقوقها، وذلك من خلال تطبيق نظام فصل التيار الكهربي، لذلك يجب أن تكون على دراية تامة بتلك العملية، حتى لا تتعرض للمشكلات.