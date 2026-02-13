الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - خدمة الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية من الخدمات المهمة التي وفرها بنك التنمية الاجتماعية على الموقع الرسمي له، والتي وفرت على المواطنين المستفيدين وقت وجهد كبير من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بالتقسيط المراد معرفتها بالكامل، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح الخطوات الواجب اتباعها للاستفادة من هذه الخدمة.

استعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية

الحصول على الأقساط من بنك التسليف يحتاج إلى المتابعة المستمرة للحال الذي أصبح عليه القسط، فقد أتاح البنك الخدمة التي تتيح فرصة هذا الاستعلام، ومن خلال الخطوات التالية سنوضح ما يجب اتباعه لمعرفة ما تبقى من أقساط بنك التسليف وغيرها من المعلومات عنه:

الولوج إلى منصة بنك التسليف خدمة كشف الحساب “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال حساب النفاذ الوطني باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. النقر على تسجيل الدخول. سيتم إرسال رمز التحقق إلى الهاتف ليتم التأكد من خلاله من عملية تسجيل الدخول. وضع رمز التحقق في المكان المخصص له، والنقر على متابعة. ستظهر جميع القروض الخاصة بصاحب الحساب على الواجهة، والتي يظهر على الجانب الأيسر منها أيقونة أكثر. النقر على أكثر الخاصة بالقرض المراد الاستعلام عنه. ستظهر كافة البيانات الخاصة بالقرض، والتي منها التاريخ الذي سيتم به الانتهاء من سداده، وعدد الأقساط المتبقية وتاريخ الاستحقاق.

أنواع قروض بنك التسليف

يُقدم بنك التسليف لكافة المستفيدين منه أكثر من نوع من أنواع القروض، وعلى المستفيد اختيار النوع الذي يمكنه الاستفادة منه، وفيما يلي سنوضح هذه الأنواع:

قرض الأسرة.

تمويل السيارات.

تمويل الترميم.

تمويل الأسر المنتجة.

تمويل الزواج.

التمويل النقدي.

التمويل الادخاري.

طريقة تقديم طلب إعفاء بنك التسليف

مُتاح في بنك التسليف تقديم طلب الإعفاء من دفع الأقساط وذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك، حيث يُتاح من هذه الخدمة التخلص من الالتزام بالأقساط، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية. تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية التي يجب أن تكون سارية. تقديم صورة من كارت العائلة والذي يوجد به جميع أفراد الأسرة. تقديم صورة من التقرير الطبي الخاص بصاحب الطالب. تقديم طلب لخدمة عملاء البنك وملء النموذج الخاص بالإعفاء. تقديم المذكرة التي توضح الأوضاع المالية التي أصبح عليها صاحب القرض والتي توضح سبب عدم قدرته على سداد الأقساط.

شروط الحصول على قرض من بنك التسليف

تختلف الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية لكافة المستفيدين منه بحسب اختلاف نوع القرض الذي يستفيد منه مقدم الطلب، ومن خلال النقاط التالية سنوضح الشروط العامة:

أن يكون عمر مقدم الطلب ما بين 21 ـ 70 سنة.

غير مشروط وجود كفيل في جميع أنواع القروض.

ألا يزيد الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 2000 ريال سعودي.

تقديم جميع المستندات الرسمية المطلوبة من البنك للحصول على القرض.

يمكن التسجيل وتقديم طلب الحصول على قرض من بنك التسليف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي له، فهو يوفر كافة خدماته إلكترونيًا، كما الحال في الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية.

أسئلة شائعة

هل توجد شروط معينة للحصول على القرض الأسري من بنك التسليف؟

نعم.

هل يحق للمرأة المطلقة أو الأرملة الحصول على قرض بنك التسليف؟

نعم.