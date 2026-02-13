الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 صباحاً - طيران أديل يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

أعلنت شركة طيران أديل من خلال موقعها الرسمي على تويتر عن حاجتها لبعض الموظفين لينضموا لها ليصبحوا تابعين للشركة، وقد أعلنت عن المسمى الوظيفي للشركة في عدد فروعها داخل المملكة، فما تلك الوظائف المعلن عنها والتي ترغب بها الشركة؛ نتابع.

الوظائف الشاغرة لطيران أديل

أعلن طيران أديل عن حاجته للكثير من الوظائف الفارغة ومن تلك الوظائف الآتي:

مطلوب داخل الشركة أحد الممثلين لفرع خدمة العملاء في مدينة جدة ومن شروط التقديم لتلك الوظيفة حصوله على الثانوية العامة كما لا يلزم وجود أي خبرة سابقة في أي مجال.

مطلوب في فرع جدة داخل الشركة محلل للإيرادات ومن شروط القبول في الوظيفة الحصول على درجة البكالوريوس سواء في الإحصاء أو الاقتصاد أو الرياضة.

مطلوب في فرع الدمام مدير مناوب داخل المطار شريطة حصوله على درجة الدبلوم ويلزم خبرة فيما لا يقل عن ثلاث سنوات في العمل.

شروط يجب توافرها عن التقديم في طيران أديل

هناك مجموعة من الشروط العامة وضعتها هيئة الطيران هناك ومن تلك الشروط هي كالتالي:

يجب على المتقدم أن يكون من أصول سعودية أي أنه من أم وأب سعوديون.

يجب على المتقدم أن يكن حاصل على الشهادة الثانوية أو حتى الشهادات التي تعادلها كما يقبل الحاصلين على البكالوريوس.

أن يلائم طولك مع وزنك عن التقديم.

عليك إيجاد التحدث باللغة العربية والإنجليزية على حد سواء مع ضرورة التمتع بمهارات كتابية عالية.

كيف تقدم على الوظائف

تستطيع التقديم على الوظائف التقديم على الوظائف الآن من خلال الروابط التالية:

لتتمكن من التقديم على وظيفة أحد الممثلين لفرع خدمة العملاء في مدينة جدة قم اضغط هنا.

لتتمكن من التقديم على وظيفة محلل الإرادات لفرع جدة اضغط هنا.

تستطيع التقديم على مناوب داخل فر الشركة في مدينة الدمام كل ما عليك فعله هو اضغط هنا.

الرواتب التي تقدمها الشركة

تختلف الرواتب التي يتقاضها الشخص داخل شركة طيران أديل باختلاف الوظيفة التي تحصل عليها ولكن في العموم مرتبات الشركة تبدأ من 4000 ريال وتصل حتى 30000 ريال سعودي كلاً حسب مكانته داخل الشركة.

اقرأ أيضًا: استعلام عن رحلة طيران الخطوط السعودية عبر Saudia Airlines

من هي أديل؟

شركة عامة تابعة للقطاع الخطوط السعودي منخفضة في التكلفة قامت الشركة في عام 2016 ومقرها الرئيسي داخل مطار الملك الراحل عبد العزيز في جدة داخل الأراضي السعودية، بدأت الشركة في العمل في يوم مميز في العام بالنسبة للسعودية وهو اليوم الوطني السعودي في عام 2017 في رحلة جوية داخل أراضيها ليصبح كون كورفياتيس رئيس تنفيذي للشركة وتقدم الخدمات الجوية الاقتصادية لشريحة كبيرة وتعمل الشركة مستقلة عن أي شركة طيران أخرى، عبر حساب شركة طيران أديل قام الحساب بإضافة مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يحتاج لها للتقديم على تلك الوظائف تابع الروابط السابقة.