شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 13-2-2026 والان مع بالتفاصيل
أخبار الفوركس اليوم
2026-02-13 06:54AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حاول سعر الزوج تعويض بعض الخسائر لنلاحظ اندفاعه من مستوى 207.55 وتشكيله لبعض الموجات التصحيحية الصاعدة ليختبر بذلك مستوى الدعم المكسور المتمثل بمستوى 209.15 وليستقر ادناه تأكيدا لتمسكه بالسيناريو السلبي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات الجانبية إلا أن تمركزه السلبي دون 209.15 سيجبره على تقديم تداولات سلبية جديدة لنتوقع تسلله قريبا نحو 207.60 ومن ثم ليحاول اختبار مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المتمركز عند 207.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 207.00 و 209.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض