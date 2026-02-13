سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف الثاني-توقعات اليوم 13-2-2026

استأنف سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهجوم السلبي مستغلا سلبية مؤشر ستوكاستيك ليحقق بذلك كسر مستوى 181.05 لنلاحظ تسلله مباشرة نحو الهدف الثاني المستقر عند 180.80 والذي يشكل بدوره عائق قوي أمام التداولات السلبية الحالية.

كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع سيمد السعر بعزم إيجابي لحظي ليمكنه ذلك من البدء بتعويض بعض الخسائر ليستهدف مستوى 182.80, اما هبوط السعر دون 180.80 وتقديمه لإغلاق سلبي سيفتح ذلك باب استئناف الهجوم السلبي لنتوقع انجذابه أولا نحو 180.15 وصولا بتداولات الفترة المتوسطة نحو 179.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 180.80 و 182.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض