سعر البلاتين يقترب من الهدف– توقعات اليوم 13-2-2026

جدد سعر البلاتين منذ تداولات يوم أمس المحاولات التصحيحية السلبية متأثرا بالعوامل السلبية المتمثلة باستمرار تشكيل مستوى 2245.00$ لحاجز قوي إضافة لاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف الأول المستقر عند 1950.00$.

نتوقع تقديم السعر حاليا لبعض التداولات المختلطة إلا أن ثباته دون الحاجز الإضافي المتمركز عند 2085.00$ سيزيد من فعالية المسار التصحيحي الهابط لنبقى بانتظار كسره لمستوى 1950.00$ والبدء باستهداف محطات جديدة بانجذابه نحو 1880.00$ و1785.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1880.00$ و 2080.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض