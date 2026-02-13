طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1447 وشروط الاستحقاق

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 صباحاً - حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1447 طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الاستحقاق التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تعتبر بسيطة، والهدف منها هو تحديد الفئات المستهدفة من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد مع توضيح كيفية احتسابه كذلك من أجل التسهيل عليهم وهذا ما نتعرف عليه من خلال لحظات نيوز بشكل مفصل.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد بالنسبة للفرد المستقل والأسرة، وفقًا للائحة التنفيذية للنظام المطور المعلن، والتي تتمثل فيما يلي:

جمع قيمة الدخل الشهري لكافة أفراد الأسرة. خصم نسبة تقدر بـ 50% من إجمالي الدخل الشهري المكتسب. ثم إضافة مجموع الدخل المكتسب إلى إجمالي الدخل غير المكتسب في حال وُجد. ثم تتم مقارنة مجموع إجمالي الدخل الشهري المكتسب مع أدنى حد للمعاش، ويُمكن العمل على مقارنته بالحد المانع أيضًا، ثم الاطلاع على جدول الحد المانع ومعاش الضمان الاجتماعي أدناه لمعرفة مدى المُستحقات.



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

توجد مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها من أجل الحصول على الدعم المُقدم من قبل الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتمثل فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وسعودي الأصل.

يجب أن يكون مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة كحد أدنى.

لا يجب أن يزيد دخل الفرد المتقدم عن الحد الأقصى الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

يجب أن يتم إثبات عدم امتلاك أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

يجب ألا يكون مُسجلًا في أي من مراكز الإيواء سواء الحكومية أو الخاصة.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور

في إطار التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الاستحقاق، يرجى العلم بأن العديد من الأفراد من المستحقين للدعم يرغبون في التعرف على راتب الضمان الاجتماعي المطور، حيث قامت الوزارة بالتفريق بين ما إذا كان المستفيد يُعيل أسرة أم تابع من خلال ما يلي:

راتب العائل للأسرة أو الفرد المستقل يكون 1100 ريال سعودي.

يبلغ معاش التابع 550 ريال سعودي.

مع العلم أن الوزارة تحتسب الدخل غير المكتسب بشكل كامل، بالإضافة إلى تأكيدها على استثناء فئة معينة من هذا الاحتساب وهم الفئة التي تحصل على دعم البرامج المساندة والأشخاص أصحاب الإعاقات المختلفة، كما أكدت الموارد البشرية على وجوب الإفصاح عن كافة مصادر الدخل بالنسبة إلى جميع أفراد الأسرة.

من هم الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور

بعد الاطلاع على طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الاستحقاق، لا بد من التعرف على الفئات التي تعتبر مستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال ما يلي:

كبار السن ممن تتخطى أعمارهم 60 عامًا.

الأسر السعودية التي لا يزيد دخلها الشهري عن 3000 ريال سعودي.

السيدة المطلقة أو الأرملة وأولاد كل منهن.

الأسر التي ليس لديها عائل.

النساء السعوديات المهجورات أو المعلقات.

أسرة الشخص المدمن.

السيدة السعودية العزباء التي ليس لديها عائل.

الأيتام.

السيدات غير السعوديات زوجات الرجال السعوديين المتوفيين ولهم أبناء سعوديين منهم.

الرجال غير السعوديين المتزوجين من سيدات سعوديات متوفيات ولهم أبناء سعوديين منهن.

الأشخاص السعوديين من مجهولي النسب.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإجابة عن سؤال ما هي طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الاستحقاق من خلال توضيحها لآلية احتساب الضمان الاجتماعي، وكيفية حساب الدعم تقديريًا.

الأسئلة الشائعة:

كيف يتم حساب اقتطاع الضمان الاجتماعي؟

يبلغ مقدار الاقتطاع للتأمينات الإلزامية والتي يجب على صاحب العمل أن يؤديها عن العاملين لديه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي 16.5 % ويدفع منها الموظف 5.5% بينما يدفع صاحب العمل 11% من إجمالي الراتب الشهري.

متى يحق لي سحب الضمان الاجتماعي؟

بعد مرور 36 اشتراكًا جديدًا في تأمين التعطل عن العمل، كما يحق له السحب لأي مرة قادمة تبعًا لذلك الشرط سواء للغاية نفسها التي سحب منها في المرة السابقة أو لغاية أخرى.