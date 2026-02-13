الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 صباحاً - قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن تفاصيل نهاية حظر العمل من تحت أشعة الشمس وذلك بعد ثلاث أشهر من العمل به في المملكة العربية السعودية.

انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس في المملكة

وقد أوضحت الوزارة أن انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس سوف يبدأ من الغد الجمعة 15 سبتمبر 2026 وقد كان قد بدأ العمل بالقرار من الخميس 15 يونيو الماضي، حيث أكد القرار على حظر العمل في كل منشآت القطاع الخاص من بداية الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 مساءً وذلك لمراعاة قواعد سلامة وصحة العاملين، وفقًا للمعايير الموضوعة عالمياً للسلامة والصحة المهنية.

وقد كانت وزارة الموارد البشرية، أكدت أن القرار اتخذ بناء على القيم الإنسانية، وذلك لأجل تعزيز جاذبية بيئة العمل في السوق، مع الحفاظ على السلامة ورفع الإنتاجية، مع حماية العاملين من مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

مقدار غرامة المخالفات

وقد تم فرض غرامة المخالفات المالية والتي لا تقل عن نحو 3000 ريال ولا تزيد 10 آلاف ريال بالنسبة للمرة الأولى، وعند استمرار المخالفات يتم إغلاق المؤسسة لمدة شهر حد أقصى ويتم في بعض الحالات فرض العقوبتين معًا.