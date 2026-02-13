الاقتصاد

سعر النحاس يبدأ بالهبوط -توقعات اليوم 13-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يبدأ بالهبوط -توقعات اليوم 13-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالهبوط -توقعات اليوم 13-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-13 06:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس بتشكيل بعض الموجات التصحيحية ليبتعد بذلك عن الحاجز المتمركز عند 5.9700$ لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب الهدف الأول بملامسته لمستوى 5.7000$.

 

نشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بثباته دون مستوى 50 سيزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنبقى بانتظار محاولة وصول السعر نحو الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الدعم بتحديد الاتجاه لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا