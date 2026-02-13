سعر النحاس يبدأ بالهبوط -توقعات اليوم 13-2-2026

بدأ سعر النحاس بتشكيل بعض الموجات التصحيحية ليبتعد بذلك عن الحاجز المتمركز عند 5.9700$ لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب الهدف الأول بملامسته لمستوى 5.7000$.

نشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بثباته دون مستوى 50 سيزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنبقى بانتظار محاولة وصول السعر نحو الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الدعم بتحديد الاتجاه لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز