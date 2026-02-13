شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالهبوط -توقعات اليوم 13-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-13 06:53AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس بتشكيل بعض الموجات التصحيحية ليبتعد بذلك عن الحاجز المتمركز عند 5.9700$ لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب الهدف الأول بملامسته لمستوى 5.7000$.
نشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بثباته دون مستوى 50 سيزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنبقى بانتظار محاولة وصول السعر نحو الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الدعم بتحديد الاتجاه لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز