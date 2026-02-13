الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 صباحاً - طريقة التسجيل في برنامج تكافل للطلاب في السعودية موضوع يهم طلاب المملكة، حيث إن مؤسسة تكافل الخيرية أعلنت عن تقديم دعم للطلبة والطالبات بشروط معينة، لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وفيما يلي نستعرض طريقة التسجيل من خلال موقع لحظات نيوز.

طريقة التسجيل في برنامج تكافل للطلاب في السعودية

أوضحت مؤسسة تكافل الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب أو الطالبة للحصول على الدعم المادي الذي توفره المؤسسة، وهي تتلخص في الآتي:

ادخل إلى الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل الرسمية “من هنا“.

اضغط على “بوابة الطلاب”.

أدخل رقم الهوية ورقم الجوال المسجل في نظام تكافل ورمز التحقق. أدخل رمز التفعيل المرسل عن طريق الجوال. إذا أدخلت البيانات بشكل صحيح ستدخل على صفحة تطلب منك بعض البيانات. رقم الهوية، الاسم، الجنس، رقم جوال ولي الأمر، كلمة المرور الجديدة وتأكيدها، ورقم جوال الطالب، والبريد الإلكتروني. بعد كتابة كل البيانات اضغط تسجيل. عند كتابة كل البيانات بشكل صحيح ستظهر لك رسالة تعلمك باسم المستخدم الخاص بك، احفظه جيدًا لأنك ستستخدمه في عملية تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في برنامج تكافل للطلاب في السعودية

بعد أن عرفت طريقة التسجيل في برنامج تكافل للطلاب في السعودية عليك معرفة شروط التسجيل لتتأكد أنك من المستحقين للدعم، وتتلخص هذه الشروط في الآتي:

أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية وأن يقوم بتحديث سجله سنويًا.

أن يكون الطالب أو الطالبة ملتحق بأحد مدارس التعليم العام في السعودية.

يجب على الطالب أو الطالبة أن يقوم بالتسجيل في مؤسسة تكافل كل عام للحصول على الدعم.

لا بد من وجود اسم الطالب في القائمة الخاصة لمؤسسة تكافل والموجودة في المدارس السعودية.

أن يقدم الطالب أو الطالبة ما يثبت أنهم يعانون من ظروف مادية متعسرة.

اقرأ أيضًا: سجل اسمك معانا التسجيل في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

الطلاب المستبعدين من برنامج تكافل

في ضوء معرفتك بطريقة التسجيل في برنامج تكافل للطلاب في السعودية عليك أيضًا معرفة من هم الطلاب المستبعدين من الدعم، وهم كالتالي:

الطلاب الذين يلتحقون بفصول محو الأمية.

الطلبة والطالبات الذين يدرسون في السنة النهائية من الثانوية العامة.

رواتب الطلاب في برنامج تكافل

تقدم مؤسسة تكافل الخيرية الدعم المادي لما يقارب 270 ألف طالب وطالبة في المملكة أثناء فترة دراستهم حتى يتمكنوا من تسديد مصروفاتهم الدراسية وإكمال مسيرتهم التعليمية، وتوزع المؤسسة الدعم على الطلاب حسب حاجتهم كالتالي:

يحصل أغلب الطلاب على 500 ريال سعودي في بداية السنة الدراسية.

يصل هذا المبلغ في بعض الأحيان إلى 800 ريال سعودي حسب حالة الطالب أو الطالبة.

في نهاية العام يتم صرف 1000 ريال سعودي للطلبة المتفوقين في البرنامج.

اقرأ أيضًا: شروط الحصول على إعانة تكافل

رقم التواصل مع برنامج تكافل

يمكن للمواطنين التواصل مع البرنامج من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً من خلال الاتصال على الرقم التالي: (920033951).

يعد برنامج تكافل من أهم البرامج التي تساعد الطلاب المحتاجين خلال رحلتهم التعليمية كي تسنح لهم الفرصة للتعلم واكتساب الخبرات دون أن يكون لظروفهم المادية الصعبة تأثير عليهم، فإذا كنت من الفئات المستحقة للدعم فلا تفكر كثيرًا وسجل في هذا البرنامج.

الأسئلة الشائعة

من يستحق تكافل الطلاب؟

الطلاب المنتظمين في الحضور بالمدرسة.

هل تكافل يشمل طلاب الانتساب؟

نعم.